Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году, но менее готовы сочетаться браком и завести детей, показало исследование экспертов "Авито".

По данным исследования, большинство россиян обоих полов устраивает их личная жизнь: ничего не планируют менять в ней 53% женщин и 52% мужчин.

При этом встретить вторую половинку в 2020 году мужчины надеются чаще женщин (23% против 15%), зато мужчины менее готовы вступить в брак (8% мужчин против 11% женщин) или стать родителями (11% мужчин против 14% женщин).

Исследование также показало, что в 2019 году ничего не произошло в личной жизни у 75% россиян, в частности 74% не меняли авто, 52% - работу, а 46% - недвижимость. Сделать ремонт в своей квартире или доме смогла только четверть (26%) россиян, а сменить работу - лишь 19%, свою любовь в 2019 году нашли только 11% респондентов.

Чаще всего в уходящем году россияне покупали электронику (48%), бытовую технику для дома (32%), мебель (26%), ювелирные украшения и часы (15%).

Как говорится в итогах исследования, при выборе "самого желанного подарка" россияне отдают предпочтение нематериальным вещам: в наступающем году они чаще всего желают себе и своим близким здоровья (13%). На втором месте деньги (9%), а третье разделили квартира и машина (по 7%).