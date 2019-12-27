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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-27T08:02+0300
https://ria.ru/20191227/1562913780.html
Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
https://cdn21.img.ria.ru/images/154879/62/1548796215_0:213:3074:1942_1036x0_80_0_0_72d0d34dae9228b43ae880601546f64d.jpg
РИА Новости

Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году

03:35 27.12.2019 (обновлено: 08:02 27.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки
Украшение новогодней елки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Украшение новогодней елки
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году, но менее готовы сочетаться браком и завести детей, показало исследование экспертов "Авито".
По данным исследования, большинство россиян обоих полов устраивает их личная жизнь: ничего не планируют менять в ней 53% женщин и 52% мужчин.
При этом встретить вторую половинку в 2020 году мужчины надеются чаще женщин (23% против 15%), зато мужчины менее готовы вступить в брак (8% мужчин против 11% женщин) или стать родителями (11% мужчин против 14% женщин).
Исследование также показало, что в 2019 году ничего не произошло в личной жизни у 75% россиян, в частности 74% не меняли авто, 52% - работу, а 46% - недвижимость. Сделать ремонт в своей квартире или доме смогла только четверть (26%) россиян, а сменить работу - лишь 19%, свою любовь в 2019 году нашли только 11% респондентов.
Чаще всего в уходящем году россияне покупали электронику (48%), бытовую технику для дома (32%), мебель (26%), ювелирные украшения и часы (15%).
Как говорится в итогах исследования, при выборе "самого желанного подарка" россияне отдают предпочтение нематериальным вещам: в наступающем году они чаще всего желают себе и своим близким здоровья (13%). На втором месте деньги (9%), а третье разделили квартира и машина (по 7%).
Исследование проводилось методом онлайн-опроса 15-20 декабря среди более чем 2,5 тысячи россиян 18-64 лет.
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Новый год—2020женщинымужчиныРоссияОбщество
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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