Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп , которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri

В материале говорится о поездке японских туристов на остров. По словам автора статьи, такое приветствие россиян "неприятно поразило" 80-летнюю Айко Ясуду, которая жила на Итурупе в детстве и считает остров "своей родиной".

"Каждый раз, когда Ясуда-сан слышала от японцев слова "Прекрасно!", "Здесь кругом живут замечательные люди!", в ее сердце вновь и вновь закипало неприятное чувство", - пишет автор.

Сама пожилая женщина заявила, что не понимает, почему правительство Японии разрешило турпоездки на Курилы. "Ясно, что сами по себе эти поездки никак не связаны с перспективой возврата островов", - утверждает она.

По словам автора статьи, Ясуда хотела бы, чтобы японцы ездили на острова для того, чтобы "видеть их в исторической перспективе".

Курильский вопрос

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва же настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, и мирный договор страны так и не подписали.

В ноябре прошлого года в Сингапуре состоялась встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.