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Туризм
2019-12-27T06:49+0300
https://ria.ru/20191227/1562913736.html
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
https://cdn24.img.ria.ru/images/156011/77/1560117743_0:128:3072:1856_1036x0_80_0_0_298a253019350c6a93b53d88f02705aa.jpg
РИА Новости

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

03:30 27.12.2019 (обновлено: 06:49 27.12.2019)
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© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп
© РИА Новости / Анто Денисов
Побережье острова Итуруп . Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
В материале говорится о поездке японских туристов на остров. По словам автора статьи, такое приветствие россиян "неприятно поразило" 80-летнюю Айко Ясуду, которая жила на Итурупе в детстве и считает остров "своей родиной".
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"Каждый раз, когда Ясуда-сан слышала от японцев слова "Прекрасно!", "Здесь кругом живут замечательные люди!", в ее сердце вновь и вновь закипало неприятное чувство", - пишет автор.
Сама пожилая женщина заявила, что не понимает, почему правительство Японии разрешило турпоездки на Курилы. "Ясно, что сами по себе эти поездки никак не связаны с перспективой возврата островов", - утверждает она.
По словам автора статьи, Ясуда хотела бы, чтобы японцы ездили на острова для того, чтобы "видеть их в исторической перспективе".

Курильский вопрос

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва же настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, и мирный договор страны так и не подписали.
В ноябре прошлого года в Сингапуре состоялась встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.
При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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Обсудить 44
ТуризмИтурупКурильские островаЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Им не нравится... Ну пусть эта японка в почтенном возрасте спросит у своего правительства... Зачем мы японцы поддержали Гитлера в той войне? А ответ прост... Хотели часть СССР оттяпать и побольше... А получилось, что в итоге у них СССР оттяпал территории... Но... Вспоминаем Александра Невского... Да да японцы... Его родимого... Кто с мечом к нам придет тот от него и погибнет... И вот его слова в свои учебники истории прямо на обложке напечатайте... Чтобы ваши дети... Дети ваших детей и последующие ваши поколения знали, что в Россию в гости надо идти... Именно в гости и без желания что-то забрать...
27 декабря, 03:56
Сергей Землянухин
40031004
Интересно:Эту туристку не возмущает присутствие американских солдат на Окинаве?
27 декабря, 03:40
ЛЛев
382191102
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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