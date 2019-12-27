Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T04:33+0300
https://ria.ru/20191227/1562913712.html
В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
https://cdn25.img.ria.ru/images/68812/08/688120877_0:44:1024:620_1036x0_80_0_0_8bd81d3ed318a20238cf6540a0221135.jpg
РИА Новости

В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях

03:28 27.12.2019 (обновлено: 04:33 27.12.2019)
1322
© РИА Новости / Владислав ПетровичЦерковь в Черногории
Церковь в Черногории
© РИА Новости / Владислав Петрович
Церковь в Черногории. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. В парламенте Черногории начались беспорядки после того, как спикер Иван Брайович отказался перенести голосование по спорному законопроекту о религиозных объединениях, который депутаты рассматривали целый день.
Скупщина (парламент) Черногории в четверг рассматривал закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Архиереи СПЦ в Черногории призвали верующих держаться с достоинством, не поддаваться на провокации и не участвовать в уличных беспорядках и конфликтах. По инициативе оппозиционного Демократического фронта (ДФ) премьер Душко Маркович провел встречу с митрополитом Амфилохием.
Депутаты ДФ предложили свыше 150 поправок к законопроекту. Их рассмотрели комитет по правам человека и законотворческий комитет Скупщины, сократив число поправок приблизительно до 100. После возобновления пленарного заседания один из лидеров ДФ Андрия Мандич предложил перенести утверждение поправок и голосование из-за позднего времени, но спикер ему отказал.
"В самом начале заседания мы сказали, что сегодня мы завершим это обсуждение и проголосуем. Мы провели основательное обсуждение и отвели этому максимально допущенное время – шесть часов говорили о законопроекте и больше того", - заявил Брайович. Трансляцию вела пресс-служба заксобрания.
Возмущенные отказом перенести заседание члены ДФ начали шуметь на местах, затем направились к президиуму, где вступили в потасовку с представителями парламентского большинства. Заседание было прервано, в зале произошла толкотня, звучат оскорбления.
Церковь в Черногории
01:44
Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
1132103
Обсудить 1
ЧерногорияВ мире
Рекомендуем
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
В России прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН ответили на обвинения в попустительстве визовому саботажу США
Демонстрация в поддержку признанного ООН Правительства национального согласия в Триполи
Ливия запросила военную поддержку у Турции
Крещение детей
В РПЦ изменили правила крещения детей
Кадр из фильма Один дома - 2
В Канаде объяснили, почему вырезали Трампа из фильма "Один дома – 2"
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко
В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
Никольская улица в Москве
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
АЭС Бушер в Иране
В окрестностях иранской АЭС "Бушер" произошло землетрясение
Черногория
В Черногории задержали оппозиционеров после инцидента в парламенте
Велосипед
Едва не замерзший на Колыме велотурист-испанец вновь поехал в Иркутск
Корейский фотограф снял леопарда на видео в нацпарке в Приморье
Корейский фотограф снял на видео леопарда в нацпарке в Приморье
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Церковь в Черногории
Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
07:42Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
07:39Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
07:29В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
07:25Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
07:14Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
07:11В аэропорт Алма-Аты прибыло большое число автомобилей скорой помощи
07:07В Свердловской области потушили пожар в ангарах
06:52На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
06:45Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
06:41Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
06:39Число жертв крушения самолета в Алма-Ате увеличилось до девяти человек
06:36Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28 человек
06:28Зрители догадались, почему Кевина из "Один дома" не взяли с собой
06:24В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения
06:23Рейс Bek Air при вылете из Алма-Аты рухнул в районе жилого сектора
06:22В аэропорту Алма-Аты рассказали о крушении пассажирского самолета
06:03В Кузбассе будут судить мужчину, нарубившего на Новый год 700 елок
06:01При крушении пассажирского самолета в Алма-Ате погибли семь человек
05:59Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж
Лента новостейМолния