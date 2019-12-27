В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях

БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. В парламенте В парламенте Черногории начались беспорядки после того, как спикер Иван Брайович отказался перенести голосование по спорному законопроекту о религиозных объединениях, который депутаты рассматривали целый день.

Скупщина (парламент) Черногории в четверг рассматривал закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Архиереи СПЦ в Черногории призвали верующих держаться с достоинством, не поддаваться на провокации и не участвовать в уличных беспорядках и конфликтах. По инициативе оппозиционного Демократического фронта (ДФ) премьер Душко Маркович провел встречу с митрополитом Амфилохием.

Депутаты ДФ предложили свыше 150 поправок к законопроекту. Их рассмотрели комитет по правам человека и законотворческий комитет Скупщины, сократив число поправок приблизительно до 100. После возобновления пленарного заседания один из лидеров ДФ Андрия Мандич предложил перенести утверждение поправок и голосование из-за позднего времени, но спикер ему отказал.

"В самом начале заседания мы сказали, что сегодня мы завершим это обсуждение и проголосуем. Мы провели основательное обсуждение и отвели этому максимально допущенное время – шесть часов говорили о законопроекте и больше того", - заявил Брайович. Трансляцию вела пресс-служба заксобрания.