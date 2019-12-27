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"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
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РИА Новости

"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился

03:35 27.12.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевКассир в супермаркете
Кассир в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Кассир в супермаркете . Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в ноябре 2019 года увеличился по сравнению с октябрем на 37 рублей, или на 6,6%, и составил 595 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"После двухмесячного снижения в ноябре средний чек уверенно пошел вверх. За месяц его размер увеличился на 37 рублей (плюс 6,6%), достигнув уровня в 595 рублей. За год размер среднего чека также вырос. По сравнению с ноябрем прошлого года чек прибавил 12 рублей, или 2,1%", - указывается в исследовании.
В ноябре средний чек вырос во всех федеральных округах: в Дальневосточном - на 9,7% по сравнению с октябрем (до 734 рублей), в Сибирском - на 9% (до 527 рублей), в Южном (вместе с Северо-Кавказским) округе - на 7,7% (до 608 рублей), в Приволжском - на 7,5% (до 545 рублей), в Уральском - на 6,9% (до 634 рублей), в Центральном - на 4,9% (до 645 рублей), в Северо-Западном округе - на 3,1% (до 631 рубля).
"Динамика среднего чека в Москве также оказалась положительной (плюс 6%). Годовая динамика у российской столицы практически нулевая, рост оказался совсем небольшим - 0,4%. Санкт-Петербург за месяц прибавил 3,9%, а вот за год средний чек в северной столице не изменился", - сообщает "Ромир".
"Траты россиян в данный момент скорее стагнируют, а тот незначительный прирост, который мы отмечаем в годовой динамике, связан больше с ростом цен", – отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в сообщении.
Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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