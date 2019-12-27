Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Допустимая за карьеру доза радиации позволяет космонавту слетать на Допустимая за карьеру доза радиации позволяет космонавту слетать на Марс только раз в жизни или провести в сумме 4 года на Международной космической станции (МКС), заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

"На Марс можно слетать только раз в жизни", - сказал он.

По словам учёного, доза радиации, получаемая космонавтом, зависит от множества факторов, среди которых фаза цикла солнечной активности, защита корабля, наличие радиационного убежища и локальной защиты.

"Если взять в среднем, то космонавт за полет на Марс получит примерно 1 зиверт, то есть выберет всю допустимую за карьеру дозу. Но, оговорюсь, это с учетом современных космических технологий и без учета невыясненного до конца влияния на здоровье тяжелых заряженных частиц", - добавил он.

В связи с этим Шуршаков задаётся вопросом: кого посылать на Марс? "Если новичка, то он сразу же наберет допустимую за жизнь дозу. Если опытного, то он превысит допустимую дозу и это приведет к сокращению его жизни на несколько лет", - пояснил он.

Учёный также сообщил, что за всю жизнь космонавт может суммарно пробыть на МКС не более 4 лет. "С учетом возможных солнечных вспышек, пролетов над Бразильской магнитной аномалией и наземных рентгеновских процедур космонавт может пробыть на МКС суммарно не более 4 лет (примерно 1460 суток – ред.)", - сказал он.