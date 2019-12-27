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2019-12-27T03:16+0300
https://ria.ru/20191227/1562913566.html
Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
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РИА Новости

Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый

03:16 27.12.2019
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© Depositphotos / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца
© Depositphotos / sdecoret
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Допустимая за карьеру доза радиации позволяет космонавту слетать на Марс только раз в жизни или провести в сумме 4 года на Международной космической станции (МКС), заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
"На Марс можно слетать только раз в жизни", - сказал он.
По словам учёного, доза радиации, получаемая космонавтом, зависит от множества факторов, среди которых фаза цикла солнечной активности, защита корабля, наличие радиационного убежища и локальной защиты.
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"Если взять в среднем, то космонавт за полет на Марс получит примерно 1 зиверт, то есть выберет всю допустимую за карьеру дозу. Но, оговорюсь, это с учетом современных космических технологий и без учета невыясненного до конца влияния на здоровье тяжелых заряженных частиц", - добавил он.
В связи с этим Шуршаков задаётся вопросом: кого посылать на Марс? "Если новичка, то он сразу же наберет допустимую за жизнь дозу. Если опытного, то он превысит допустимую дозу и это приведет к сокращению его жизни на несколько лет", - пояснил он.
Учёный также сообщил, что за всю жизнь космонавт может суммарно пробыть на МКС не более 4 лет. "С учетом возможных солнечных вспышек, пролетов над Бразильской магнитной аномалией и наземных рентгеновских процедур космонавт может пробыть на МКС суммарно не более 4 лет (примерно 1460 суток – ред.)", - сказал он.
Рекорд по суммарной длительности космических полётов принадлежит российскому космонавту Геннадию Падалке, который провёл на орбите 878 суток.
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Хочу стать космонавтомМарсМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссия
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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