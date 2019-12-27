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Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
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РИА Новости

Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями

03:31 27.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКаток
Каток
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Каток
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Эксперты российской компании 2ГИС (2GIS), выпускающей электронные справочники, подсчитали для РИА Новости среднюю стоимость проката беговых лыж и коньков в мегаполисах России и выяснили, что в декабре самыми дорогими городами с зимними развлечениями стали Санкт-Петербург, Москва и Уфа.
"Зимой 2019 года дороже всего катание на коньках обходится жителям Санкт-Петербурга - в среднем 288 рублей в час. На втором месте находится Москва - 187 рублей в час, на третьем - Екатеринбург со стоимостью проката 160 рублей в час. В Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани стоимость проката коньков самая низкая - 112, 100 и 97 рублей в час соответственно", - сообщили в компании.
При этом средняя стоимость проката коньков в городах-миллионниках за последний год поднялась на 8%. В 2018 году час катания стоил 158 рублей, в 2019 году - уже 170 рублей. Аренда беговых лыж на лыжных базах, напротив, подешевела на 19% - со 198 до 160 рублей в час.
"По стоимости проката беговых лыж лидирует Уфа - 317 рублей за час аренды. На втором месте Санкт-Петербург - 300 рублей в час. Третье место у Москвы - 216 рублей в час. Самая низкая цена - в Перми, Красноярске и Казани - 135, 130 и 127 рублей в час соответственно", - рассказали в 2ГИС.
Всего, по данным компании, в декабре в 15 российских мегаполисах работает 357 катков, то есть на 5% больше, чем годом ранее. Количество лыжных баз за год сократилось на 3%, сейчас их 185. "Беговые лыжи проигрывают конькам и по популярности среди пользователей. За последний год катки в 2ГИС искали в три раза чаще, чем лыжные базы", - отметили в компании.
Ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ожидает, что небольшой снег выпадет в Москве в конце недели. Декабрь в столице пока бесснежный.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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