Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Главный нарколог Москвы Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал РИА Новости, как распространенные лекарства сочетаются с алкогольными напитками, при этом отметив, что подавляющее большинство лекарств категорически нельзя комбинировать с алкоголем, так как он является токсическим веществом, по сути – ядом.

Прежде всего, Брюн рассказал об одном из самых популярных препаратов – ацетилсалициловой кислоте ("Аспирин"). По словам нарколога, это вещество и алкоголь – довольно опасная смесь.

"Ацетилсалициловая кислота – достаточно непростой препарат: он имеет раздражающее действие, это кислота в любом случае, и если есть какой-то риск или скрытая склонность к кровотечениям, то она может это спровоцировать. Плюс снижается свёртываемость крови", — предупредил Брюн.

Кроме того, по его словам, слизистая желудка раздражена после принятия алкоголя, так что эффекты наслаиваются и потенцируются.

Психофармакологические и антигистаминные препараты категорически запрещено "удобрять" алкоголем, подчеркнул Брюн.

"Сочетание алкоголя с антигистаминными препаратами может привести к утрате контроля и провалам в памяти. И то, что у нас называется алкогольный палимпсест – опьянение продолжается, человек двигается, они ещё говорят, "на автопилоте". То же самое касается сочетания алкоголя и транквилизаторов: это тоже может привести к неконтролируемому алкогольному опьянению. Иногда – к парадоксальному опьянению, с агрессией, с расстройствами сознания", — сказал главный столичный нарколог.

Также Брюн затронул тему сочетаемости противодиабетических средств с алкоголем. По его словам, такой "коктейль" может привести к гипогликемической коме.

"Алкоголь на фоне этих препаратов может снизить уровень сахара в крови если не до нуля, то до очень низких цифр, и человек может просто впасть в гипогликемическую кому. А если это будет происходить на улице, то этого человека могут принять за пьяного, не оказать должную помощь – в общем, это крайне опасная штука", — предостерёг Брюн.

Также, по словам главного нарколога, не стоит употреблять алкоголь в симбиозе с препаратами, снижающими давление.

"Алкоголь вместе с этими препаратами может очень резко снизить артериальное давление, что может привести к ишемическому инсульту или инфаркту. Поэтому это тоже опасное сочетание" — сказал главный нарколог Москвы.

Тем не менее, всё-таки существуют препараты, которые условно можно мешать с алкоголем: это средства, снижающие нагрузку на желудок — пищеварительные ферментные. Но и их, по словам нарколога, стоит употреблять с интервалом.

"Такие препараты лучше принимать после употребления алкоголя. Я бы рекомендовал 2-3-часовой интервал", — сказал Брюн.

И таких сочетаний, по словам Брюна, существует очень много, поэтому в преддверии праздников обязательно нужно проконсультироваться с врачом (желательно со своим лечащим) на предмет всевозможных комбинаций спирта и лекарств.