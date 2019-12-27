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В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
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РИА Новости

В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка

03:00 27.12.2019 (обновлено: 04:39 27.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГималайский медвежонок
Гималайский медвежонок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Гималайский медвежонок. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Охотнадзор в Приморье поймал гималайского медвежонка, который не уснул и бродил по дачам в Уссурийске, где его гоняли собаки, сообщает центр "Тигр" на своей странице в Facebook.
"В Центре "Тигр" новый подопечный - гималайский медвежонок, который не уснул, а вышел на дачные участки города Уссурийска. Его гоняли собаки, пока малыша не отловила группа департамента охотнадзора Приморского края", - говорится в сообщении.
Это молодой зверь 2019 года рождения. О состоянии медвежонка станет известно после ветеринарного осмотра.
Это уже 14-й по счету медвежонок, который поступил в центр реабилитации в 2019 году. Других медведей, которые остались сиротами или были изъяты у людей, до зимы выпустили в лес после реабилитации, а одна самка залегла в спячку в центре.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть - принесли потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. МРОО работает благодаря гранту президента России на развитие гражданского общества. Содержат зверей в центре реабилитации на частные пожертвования.
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Приморский крайОбщество
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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