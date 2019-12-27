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РИА Наука
2019-12-27T02:32+0300
https://ria.ru/20191227/1562913244.html
Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
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РИА Новости

Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя

02:32 27.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКосмический аппарат "Гонец-М"
Космический аппарат Гонец-М
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Космический аппарат "Гонец-М". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-КМ" с космическими аппаратами связи "Гонец-М" и военным спутником отделился в расчетное время от ракеты "Рокот", сообщили журналистам в Минобороны России.
Ракета-носитель "Рокот" стартовала в 2.11 мск с северного космодрома "Плесецк" в Архангельской области.
"Космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-КМ", блока космических аппаратов связи "Гонец-М" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 02.17 мск штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя "Рокот", - сказали в военном ведомстве.
Выведение спутников на расчетные орбиты разгонным блоком "Бриз-КМ" займет несколько часов.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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