Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя

Ракета-носитель "Рокот" стартовала в 2.11 мск с северного космодрома "Плесецк" в Архангельской области.

"Космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-КМ", блока космических аппаратов связи "Гонец-М" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 02.17 мск штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя "Рокот", - сказали в военном ведомстве.