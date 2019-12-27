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РИА Наука
2019-12-27T04:56+0300
https://ria.ru/20191227/1562913215.html
C космодрома "Плесецк" запустили спутники связи "Гонец-М"
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РИА Новости

C космодрома "Плесецк" запустили спутники связи "Гонец-М"

02:23 27.12.2019 (обновлено: 04:56 27.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовКосмический аппарат "Гонец-М"
Космический аппарат Гонец-М
© РИА Новости / Евгений Биятов
Космический аппарат "Гонец-М" . Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Этот пуск стал последним для России из намеченных на 2019 год.
Запуск был произведен в 02.11 мск боевым расчетом Космических войск ВКС. Спустя шесть минут головная часть ракеты со спутниками штатно отделилась от второй ступени. Выведение спутников на расчетные орбиты разгонным блоком "Бриз-КМ" займет несколько часов.

Программа выполнена

Это был 25-й и последний из намеченных на 2019 год космических пусков России. К настоящему времени осуществлено 13 пусков с космодрома Байконур, восемь - с Плесецка, один - с Восточного и три - с Куру. Это позволило России занять третье место в мире по количеству запусков космических ракет, пропустив вперед Китай с 33 стартами (31 успешный) и США – с 27 пусками. До конца года ожидается еще два китайских пуска.
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Кроме того, это был последний в истории пуск легкой конверсионной ракеты "Рокот". Состоявшийся пуск стал последним в интересах "Роскосмоса".
Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый пуск "Рокота" с космодрома Плесецк состоялся в мае 2000 года. Всего с Плесецка проведен 31 пуск ракеты, выведено на орбиту 74 космических аппаратов различного назначения. Аппаратура системы управления ракеты создана на украинском предприятии "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей и от него решили отказаться.
Ранее стало известно, что Центр Хруничева (входит в "Роскосмос") разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления.
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Стеклянный шар на орбите

Ранее сообщалось, что в ходе запуска с Плесецка вместе со спутниками связи на орбиту выведут сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М".
Сферический лазерный отражатель "Блиц-М" создан в Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (предприятие "Роскосмоса"). Он будет использоваться в качестве цели для калибровки наземных лазерных и радиотехнических станций, следящих за космическими объектами, а также для определении параметров вращения планеты и уточнения гравитационного поля Земли.
Новый "спутник-шар" продолжит работу уничтоженного "космическим мусором" десять лет назад аналогичного российского аппарата. Спутник "Блиц" был выведен на орбиту в сентябре 2009 года. В январе 2013 года он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С. Обломки образовались после испытания Китаем в 2007 году противоспутникового оружия, которым они сбили собственный метеоспутник.
Для спутников "Гонец" это будет первый запуск с 2015 года. Сейчас в орбитальной группировке одноименной единственной российской низкоорбитальной системы работают 12 аппаратов, в готовности к запуску на Земле находятся шесть, в изготовлении - еще три. Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. В настоящее время орбитальная группировка системы включает 12 аппаратов "Гонец-М", из которых по целевому назначению работают девять.
Космический аппарат Гонец-М. Архивное фото
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"Гонец-М1" обеспечит связью систему "Сфера", сообщил источник
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РИА НаукаПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоссияБезопасность
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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