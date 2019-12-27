C космодрома "Плесецк" запустили спутники связи "Гонец-М"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ракета-носитель " Ракета-носитель " Рокот " с блоком космических аппаратов связи " Гонец-М " и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк , сообщили в пресс-службе Минобороны России. Этот пуск стал последним для России из намеченных на 2019 год.

Запуск был произведен в 02.11 мск боевым расчетом Космических войск ВКС. Спустя шесть минут головная часть ракеты со спутниками штатно отделилась от второй ступени. Выведение спутников на расчетные орбиты разгонным блоком "Бриз-КМ" займет несколько часов.

Программа выполнена

Это был 25-й и последний из намеченных на 2019 год космических пусков России. К настоящему времени осуществлено 13 пусков с космодрома Байконур, восемь - с Плесецка, один - с Восточного и три - с Куру. Это позволило России занять третье место в мире по количеству запусков космических ракет, пропустив вперед Китай с 33 стартами (31 успешный) и США – с 27 пусками. До конца года ожидается еще два китайских пуска.

Кроме того, это был последний в истории пуск легкой конверсионной ракеты "Рокот". Состоявшийся пуск стал последним в интересах "Роскосмоса".

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый пуск "Рокота" с космодрома Плесецк состоялся в мае 2000 года. Всего с Плесецка проведен 31 пуск ракеты, выведено на орбиту 74 космических аппаратов различного назначения. Аппаратура системы управления ракеты создана на украинском предприятии "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей и от него решили отказаться.

Ранее стало известно, что Центр Хруничева (входит в "Роскосмос") разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления.

Стеклянный шар на орбите

Ранее сообщалось, что в ходе запуска с Плесецка вместе со спутниками связи на орбиту выведут сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М".

Сферический лазерный отражатель "Блиц-М" создан в Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (предприятие "Роскосмоса"). Он будет использоваться в качестве цели для калибровки наземных лазерных и радиотехнических станций, следящих за космическими объектами, а также для определении параметров вращения планеты и уточнения гравитационного поля Земли.

Новый "спутник-шар" продолжит работу уничтоженного "космическим мусором" десять лет назад аналогичного российского аппарата. Спутник "Блиц" был выведен на орбиту в сентябре 2009 года. В январе 2013 года он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С. Обломки образовались после испытания Китаем в 2007 году противоспутникового оружия, которым они сбили собственный метеоспутник.