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Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
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РИА Новости

Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России

02:11 27.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновОтдыхающие в парке
Отдыхающие в парке
© РИА Новости / Максим Блинов
Отдыхающие в парке. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035 году, сообщает Росстат.
"Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035 году", - говорится в отчете ведомства.
При этом разница в ОПЖ между мужчинами и женщинами в 2035 году составит 7,5 года - 75,18 и 82,69 года у мужчин и женщин соответственно.
Суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 1,503 по итогам 2019 года до 1,579 к 2036 году. При этом он будет снижаться до 1,415 в 2025 и начнет вновь увеличиваться с 2026 года.
"Число умерших сократится незначительно, с 1,79 миллиона человек по итогам 2019 года до 1,69 миллиона человек по итогам 2035 года", - отмечается в прогнозе.
Доля детей и подростков 15 лет и моложе уменьшится с 18,7% до 14,2%, а лиц в возрасте 16-64 лет - с 65,8% до 65,1%.
"Наибольшая численность населения к 2036 году будет находиться в возрастных группах 46-50 и 51-55 лет (по итогам 2019 года - в возрасте 31-35 и 36-40 лет)", - добавляется в прогнозе.
При высоком прогнозе ожидаемая продолжительность жизни возрастет с 73,53 года в 2020 году до 81,66 года в 2035 году. Ожидаемая продолжительность жизни в низком варианте прогноза вырастет с 73,31 года по итогам 2019 года до 75,40 года к концу 2035 года.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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