Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях

БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Черногорская оппозиция предложила свыше 150 поправок к законопроекту о религиозных объединениях, а если они не будут приняты, угрожает сорвать голосование, заявил РИА Новости один из лидеров Демократического фронта Милан Кнежевич

Скупщина (парламент) Черногории рассматривает закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Архиереи Сербской православной церкви в Черногории призвали верующих держаться с достоинством, не поддаваться на провокации и не участвовать в уличных беспорядках и конфликтах. По инициативе оппозиционного Демократического фронта премьер Душко Маркович провел встречу с митрополитом Амфилохием.

"Мы подали около 150 поправок на законопроект. Но важнее всего – последняя поправка, которую от имени митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви предложила наша фракция. Мы не совсем согласны с формулировкой, которая устроила нашего митрополита и нашу церковь, но внесли ее на рассмотрение комитету и призвали власти пойти навстречу митрополии", - заявил политик агентству.

Предложенные поправки рассматривают комитет по правам человека и законотворческий комитет Скупщины. По словам лидера Демфронта важнее, что происходят протесты на севере страны в Никшиче, Будве и других городах.

"Люди блокируют дороги, перекрестки. С иконами, мирным путем они пытаются выразить свое несогласие и препятствовать принятию закона, уже есть значительное число задержанных и травмированных. Мы как оппозиция и наш народ с духовенством на улицах шлем ясный сигнал региону и мировому сообществу, что происходящее в Черногории далеко от бюрократии", - сказал Кнежевич.

"Парламентарное большинство намеревается голосовать ночью, мы заявили, что если не будут приняты поправки, то мы всеми путями воспрепятстуем голосованию", - подчеркнул собеседник агентства.

Инициатором законопроекта стала правящая Демократическая партия социалистов.