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2019-12-27T01:44+0300
https://ria.ru/20191227/1562913036.html
Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
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РИА Новости

Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях

01:44 27.12.2019
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CC BY 2.0 / cat_collector / Serbian Orthodox church of St. NicholasЦерковь в Черногории
Церковь в Черногории
CC BY 2.0 / cat_collector / Serbian Orthodox church of St. Nicholas
Церковь в Черногории. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Черногорская оппозиция предложила свыше 150 поправок к законопроекту о религиозных объединениях, а если они не будут приняты, угрожает сорвать голосование, заявил РИА Новости один из лидеров Демократического фронта Милан Кнежевич.
Скупщина (парламент) Черногории рассматривает закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Архиереи Сербской православной церкви в Черногории призвали верующих держаться с достоинством, не поддаваться на провокации и не участвовать в уличных беспорядках и конфликтах. По инициативе оппозиционного Демократического фронта премьер Душко Маркович провел встречу с митрополитом Амфилохием.
"Мы подали около 150 поправок на законопроект. Но важнее всего – последняя поправка, которую от имени митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви предложила наша фракция. Мы не совсем согласны с формулировкой, которая устроила нашего митрополита и нашу церковь, но внесли ее на рассмотрение комитету и призвали власти пойти навстречу митрополии", - заявил политик агентству.
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Предложенные поправки рассматривают комитет по правам человека и законотворческий комитет Скупщины. По словам лидера Демфронта важнее, что происходят протесты на севере страны в Никшиче, Будве и других городах.
"Люди блокируют дороги, перекрестки. С иконами, мирным путем они пытаются выразить свое несогласие и препятствовать принятию закона, уже есть значительное число задержанных и травмированных. Мы как оппозиция и наш народ с духовенством на улицах шлем ясный сигнал региону и мировому сообществу, что происходящее в Черногории далеко от бюрократии", - сказал Кнежевич.
"Парламентарное большинство намеревается голосовать ночью, мы заявили, что если не будут приняты поправки, то мы всеми путями воспрепятстуем голосованию", - подчеркнул собеседник агентства.
Инициатором законопроекта стала правящая Демократическая партия социалистов.
В Сербской церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Протестующие против закона призывают подписать договор с СПЦ, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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