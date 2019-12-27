Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Эксперт журнала " Эксперт журнала " За рулем " Михаил Колодочкин рассказал , как оценить состояние аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля.

Для начала необходимо убедиться в исправности бортового электрооборудования. По словам эксперта, с помощью электронного тестера нужно измерить напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе – прибор должен показывать примерно 14 – 14,4 вольта. Более низкие показатели свидетельствуют о возможных проблемах в генераторе или проводке автомобиля.

В свою очередь, напряжение при выключенном двигателе и полностью заряженной АКБ должно составлять 12,6 – 12,7 вольта. Показания тестера в 12,3 вольта и ниже свидетельствуют о том, что батарея явно недозаряжена. Если после подзарядки батарея не восстановится, то ее следует заменить, предупредил эксперт.

При этом самым банальным способом проверки АКБ является оценка ее состояния через специальный глазок, рассказал Колодочкин. "Однако не все производители его устанавливают, да и толку не очень-то много: он показывает уровень электролита и его плотность лишь в одной банке из шести", - добавил он.

Иногда для диагностики батареи достаточно внимательно проверить, нет ли на ней трещин или потеков, рассказал также эксперт. "Особенно это актуально зимой, когда существует опасность замерзания электролита в незаряженной АКБ. Образовавшийся лед может изуродовать пластины и корпус батареи", - отметил он.

В целом средний срок службы батареи зависит от характера поездок, погодных условий и состояния автомобиля и составляет около четырех-пяти лет, указал эксперт. По словам Колодочкина, срок службы АКБ сокращает специфика езды в современном городе: холодные энергозатратные пуски утром, стояние в пробках с включенными потребителями - фарами, дворниками, различными обогревами.