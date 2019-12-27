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Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
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РИА Новости

Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

01:30 27.12.2019 (обновлено: 07:44 27.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновНикольская улица в Москве
Никольская улица в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек, это следует из среднего варианта прогноза Росстата.
Как полагают в ведомстве, через 16 лет в России будут жить 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин. В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а низкий вариант предусматривает снижение численности населения до 134,277 миллиона человек.
Средняя продолжительность жизни, как ожидают в ведомстве, вырастет с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Люди на набережной в городе Новороссийск
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В Счетной палате заявили о рисках сокращения населения России
Ранее Росстат сообщал, что естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259,6 тысячи человек, став самой высокой за последние одиннадцать лет. При этом в России также снижается смертность: число умерших сократилось на 27 тысяч человек по сравнению с прошлым годом.
В среду, 25 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что естественный прирост населения фиксируется только в 18 регионах России. Он уточнила, что сложившихся темпов снижения смертности не хватило, чтобы сдержать естественную убыль населения, поскольку продолжается снижение рождаемости, связанного с демографическими процессами предыдущих периодов, сокращением числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет с 2010 по 2020 год на 4,5 миллиона человек.
Для исправления ситуации, по словам Голиковой, реализуются меры по поддержке семей, решивших родить ребенка, на 1 декабря достигнуты запланированные результаты по ежемесячным выплатам, которые в среднем позволили компенсировать до 50% дохода семьи, который "выпадает" из-за ухода женщин в декрет.
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Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет
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РосстатРоссияОбщество
Популярные комментарии
Не удивляет! Этого следовало ожидать и никакие Путинские програмы не помогут им в этом, ведь при таком отношении к народу и явном грабеже его, никто не хочет для них рожать дешевую раб.силу и будущих бомжей.
27 декабря, 01:45
VTVass1ly Terkin
205703036
Да-да, во всем всегда виновата оппозиция, не смотря на то, что у власти уже двадцать лет несменяемая партия с несменяемым гарантом и премьером.
27 декабря, 02:09
Зеленый Слоник
88220016
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