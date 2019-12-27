Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T01:19+0300
https://ria.ru/20191227/1562912716.html
Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/147525/42/1475254260_0:155:3001:1843_1036x0_80_0_0_087a22b9f462f8df7aafbdbbb4ff6472.jpg
РИА Новости

Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек

01:19 27.12.2019
106
© Flickr / Tijs ZwinkelsКолумбия
Колумбия
© Flickr / Tijs Zwinkels
Колумбия. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Семь человек погибли и восемь пропали без вести в колумбийской провинции Толима в результате разлива реки, сообщает радио Caracol со ссылкой на местные власти.
Причиной трагедии стал разлив притока реки Амойя в городе Чапарраль. Три дома были снесены потоком воды, затоплен медицинский пункт, разрушена школа и частично - церковь.
Среди пропавших без вести числится новорожденный ребенок.
На месте происшествия работают пожарные, военные и сотрудники мэрии.
Комплекс защитных сооружений от наводнений Петербурга. Архивное фото
19 декабря, 11:44
Угроза наводнения в Петербурге миновала
001000
Обсудить 0
КолумбияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в США
В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
Катар
Катар выпустил закон о противодействии терроризму
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Абакане потушили открытое горение в торговом павильоне
Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги
СМИ: в столице ЦАР не менее 30 человек погибли при столкновениях
Италия
В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
Пуск ракеты из американской ракетно-артиллерийской системы оперативно-тактического назначения
Минобороны РФ: США разрушают международную стратегическую стабильность
Церковь в Черногории
В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
АЭС Бушер в Иране
В окрестностях иранской АЭС "Бушер" произошло землетрясение
Украшение новогодней елки
Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
Актер Жерар Депардье и певица Зара во время выступления
Жерар Депардье записал совместный трек с певицей Зарой
Штаб-квартира Министерства обороны США
В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана
тушение пожара
В Абакане загорелся торговый комплекс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
07:42Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
07:39Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
07:29В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
07:25Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
07:14Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
07:11В аэропорт Алма-Аты прибыло большое число автомобилей скорой помощи
07:07В Свердловской области потушили пожар в ангарах
06:52На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
06:45Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
06:41Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
06:39Число жертв крушения самолета в Алма-Ате увеличилось до девяти человек
06:36Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28 человек
06:28Зрители догадались, почему Кевина из "Один дома" не взяли с собой
06:24В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения
06:23Рейс Bek Air при вылете из Алма-Аты рухнул в районе жилого сектора
06:22В аэропорту Алма-Аты рассказали о крушении пассажирского самолета
06:03В Кузбассе будут судить мужчину, нарубившего на Новый год 700 елок
06:01При крушении пассажирского самолета в Алма-Ате погибли семь человек
05:59Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж
Лента новостейМолния