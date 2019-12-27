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https://ria.ru/20191227/1562912606.html
В России прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым
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РИА Новости

В России прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым

01:14 27.12.2019 (обновлено: 07:55 27.12.2019)
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© Виталий ТимкивПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
© Виталий Тимкив
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление посольства США на Украине с осуждением запуска железнодорожного сообщения с полуостровом. Они отметили, что поезда будут ходить по Крымскому мосту, невзирая на позицию Вашингтона.

Заявление американского посольства

Ранее на странице посольства США на Украине в Twitter появилось заявление с осуждением запуска Россией железнодорожного сообщения с Крымом.
В дипмиссии расценили это как шаг со стороны России, который "демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины".
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"Элементарная зависть"

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что осуждение Вашингтоном запуска движения поездов по Крымскому мосту продиктовано завистью.
"Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект. Примечательно, что мост был построен даже в условиях санкций, которыми западные страны так стремились сдержать развитие России", - сказал РИА Новости Молохов, назвав Крымский мост гордостью России.

"Сугубо внутреннее дело России"

Соединенным Штатам не стоит вмешиваться во внутренние дела России, подчеркнул депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко, комментируя заявление американского посольства в Киеве.
"США так же, как и Украина, изначально заявляли о том, что Крымский мост не существует, что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ. Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда", - сказал парламентарий.
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Он отметил, что все остальное является "сугубо внутренним делом России", и США, как и их союзникам в Европе и на Украине, не стоит вмешиваться в внутреннюю политику России.
Как напомнил депутат, в истории немало примеров и уроков подобного вмешательства, ни один из которых не закончился победой недоброжелателей России.
"Нашим западным соседям это стоило бы учесть", - заключил Козенко.

"Выслушивать чьи-либо указания не будем"

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек, в свою очередь, заявил, что Россия не собирается слушать чьи-либо указания, когда дело касается ее национальных интересов.
"Россия не нарушает территориальную целостность Украины никоим образом. А то, что касается Крыма и железнодорожного сообщения, то это наше внутреннее дело. И сколько бы желающих не было сунуть нос в наши дела, результат один - в том, что касается национальных интересов, мы не собираемся выслушивать чьи-либо указания, ни от Киева, ни от Вашингтона", - сказал он.
Парламентарий также отметил, что выражение озабоченности - это, скорее, реверанс Киеву. А поезда в Крым будут идти, невзирая на протесты и истерики западных СМИ.
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Запуск железнодорожного сообщения с Крымом

Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, самому протяженному в России, состоялось 23 декабря. Владимир Путин лично проехал на поезде "Таврия" из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы. В среду утром он пересек Керченский пролив и прибыл на конечную станцию в Севастополе.
Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, возобновление прерванного украинской стороной железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.
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Крымский мостАндрей КозенкоРуслан БальбекПосольство США на УкраинеГосдума РФКрымСШАВ мире
Популярные комментарии
Молчали бы. А то как построим мост на Аляску
27 декабря, 02:07
СССан Саныч
119390008
А в магазин, мне Россиянину, тоже у Вашингтона надо будет разрешение спрашивать?
27 декабря, 02:04
Сергей Запольский
7280004
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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