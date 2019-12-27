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2019-12-27T04:36+0300
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Ученый предложил отправить на Марс космонавтов-киборгов
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РИА Новости

Ученый предложил отправить на Марс космонавтов-киборгов

01:03 27.12.2019 (обновлено: 04:36 27.12.2019)
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© NASAМарс
Марс
© NASA
Марс. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Радиация является основным барьером для пилотируемого полета на Марс, можно отправить туда приспособленных к ней "модифицированных" космонавтов, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
"Человечество живет на Земле и беззащитно против тяжелых заряженных частиц. Надо как-то "модифицировать" космонавта для межпланетных полетов. Обсуждаются самые разные идеи, одна из них – киборгизация", - сказал он.
Так, по словам ученого, в космосе из-за радиации возникает риск развития катаракты. "Почему бы космонавту перед полетом не заменить хрусталик на искусственный? Я понимаю, что он здоровый. А если ослепнет по пути на Марс?", - пояснил Шуршаков.
Он отметил, что космонавту также можно заранее пролечить область мозга, изменения в которой из-за галактического излучения могут привести к болезни Альцгеймера. "Что-то космонавту сделали с глазами, что-то с мозгом – и вот он уже лучше готов к межпланетному полету", - сказал учёный.
По его мнению, у космонавта надо брать образцы крови для выяснения индивидуальной чувствительности к радиации. "Сейчас этого не делается. А ведь с непереносимостью радиации попросту нельзя лететь на Луну", - отметил Шуршаков.
Также, по словам ученого, можно погружать космонавта в летаргический сон или использовать таблетки-радиопротекторы. "Радиацию называют основным барьером для пилотируемого полета на Марс и, чтобы его преодолеть, надо идти всевозможными путями", - подчеркнул он.
Снимок Марса, сделанный космическим телескопом Хаббл
12 декабря, 22:00РИА Наука
Ученые впервые выяснили, что происходит в атмосфере Марса
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Хочу стать космонавтомМарсКосмос - РИА НаукаРоссия
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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