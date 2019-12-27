Ученый предложил отправить на Марс космонавтов-киборгов

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Радиация является основным барьером для пилотируемого полета на Радиация является основным барьером для пилотируемого полета на Марс , можно отправить туда приспособленных к ней "модифицированных" космонавтов, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

"Человечество живет на Земле и беззащитно против тяжелых заряженных частиц. Надо как-то "модифицировать" космонавта для межпланетных полетов. Обсуждаются самые разные идеи, одна из них – киборгизация", - сказал он.

Так, по словам ученого, в космосе из-за радиации возникает риск развития катаракты. "Почему бы космонавту перед полетом не заменить хрусталик на искусственный? Я понимаю, что он здоровый. А если ослепнет по пути на Марс?", - пояснил Шуршаков.

Он отметил, что космонавту также можно заранее пролечить область мозга, изменения в которой из-за галактического излучения могут привести к болезни Альцгеймера. "Что-то космонавту сделали с глазами, что-то с мозгом – и вот он уже лучше готов к межпланетному полету", - сказал учёный.

По его мнению, у космонавта надо брать образцы крови для выяснения индивидуальной чувствительности к радиации. "Сейчас этого не делается. А ведь с непереносимостью радиации попросту нельзя лететь на Луну", - отметил Шуршаков.