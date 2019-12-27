В Абакане потушили открытое горение в торговом павильоне

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пожар в торговом павильоне в Абакане потушили, идет проливка и разборка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что в 01.22 (21.22 мск) поступило сообщение о пожаре в торговом двухэтажном павильоне по адресу Хлебная улица 30Щ. По предварительной информации, пострадавших нет.
"В 4.09 (00.09 мск) ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
Огонь тушили более 70 человек личного состава, 20 единиц техники и пожарный поезд.