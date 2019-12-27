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В Абакане потушили открытое горение в торговом павильоне
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РИА Новости

В Абакане потушили открытое горение в торговом павильоне

00:32 27.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пожар в торговом павильоне в Абакане потушили, идет проливка и разборка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что в 01.22 (21.22 мск) поступило сообщение о пожаре в торговом двухэтажном павильоне по адресу Хлебная улица 30Щ. По предварительной информации, пострадавших нет.
"В 4.09 (00.09 мск) ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
Огонь тушили более 70 человек личного состава, 20 единиц техники и пожарный поезд.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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