РФ отправила сторожевой корабль на совместные учения с Китаем и Ираном

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российские боевой корабль, танкер и спасательный буксир примут участие в совместных с Российские боевой корабль, танкер и спасательный буксир примут участие в совместных с Ираном Китаем военно-морских учениях в Оманском заливе, сообщает газета российских вооруженных сил " Красная звезда ".

Ранее официальный представитель минобороны Китая сообщил, что учения 27-30 декабря в Оманском заливе не связаны с напряженной обстановкой в регионе. От китайской стороны в учениях примет ракетный эсминец "Синин".

"В соответствии с договорённостью сторон в период с 27 по 30 декабря 2019 года отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и спасательного буксира "Виктор Конецкий" примет участие в российско-иранско-китайском военно-морском учении", - пишет издание.

Моряки трех стран отработают элементы совместного маневрирования, организации связи и оказания помощи судну, терпящему бедствие, а также проведут тренировки по досмотру и освобождению захваченного "пиратами" судна.