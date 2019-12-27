Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T00:28+0300
https://ria.ru/20191227/1562912240.html
РФ отправила сторожевой корабль на совместные учения с Китаем и Ираном
https://cdn21.img.ria.ru/images/153195/85/1531958521_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_151e8cf2e553d0a6c05709a8a8daf4a7.jpg
РИА Новости

РФ отправила сторожевой корабль на совместные учения с Китаем и Ираном

00:28 27.12.2019
460
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
Сторожевой корабль Ярослав Мудрый
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российские боевой корабль, танкер и спасательный буксир примут участие в совместных с Ираном и Китаем военно-морских учениях в Оманском заливе, сообщает газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
Ранее официальный представитель минобороны Китая сообщил, что учения 27-30 декабря в Оманском заливе не связаны с напряженной обстановкой в регионе. От китайской стороны в учениях примет ракетный эсминец "Синин".
"В соответствии с договорённостью сторон в период с 27 по 30 декабря 2019 года отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и спасательного буксира "Виктор Конецкий" примет участие в российско-иранско-китайском военно-морском учении", - пишет издание.
Моряки трех стран отработают элементы совместного маневрирования, организации связи и оказания помощи судну, терпящему бедствие, а также проведут тренировки по досмотру и освобождению захваченного "пиратами" судна.
Договорённости о проведении учения были достигнуты в июле во время Главного военно-морского парада в Петербурге.
Взаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений
00:22
Россия начала военное сотрудничество с 39 странами за пять лет
2221000
Обсудить 0
КитайРоссияИранБезопасность
Рекомендуем
Взаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений
Россия начала военное сотрудничество с 39 странами за пять лет
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Минобороны России: у Москвы есть вопросы к США по выполнению СНВ-3
Штаб-квартира Министерства обороны США
В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана
Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги
СМИ: в столице ЦАР не менее 30 человек погибли при столкновениях
Демонстрация в поддержку признанного ООН Правительства национального согласия в Триполи
Ливия запросила военную поддержку у Турции
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь
В Крыму прокомментировали заявление США о запуске поездов
Кадр из фильма Один дома - 2
В Канаде объяснили, почему вырезали Трампа из фильма "Один дома – 2"
Японский эскадренный миноносец
СМИ: правительство Японии направит силы самообороны в Оманский залив
Стюардессы авиакомпании Emirates на пресс-конференции в аэропорту Сиднея
Стюардесса дала семь полезных советов путешественникам
Пуск ракеты из американской ракетно-артиллерийской системы оперативно-тактического назначения
Минобороны РФ: США разрушают международную стратегическую стабильность
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН ответили на обвинения в попустительстве визовому саботажу США
Церковь в Черногории
Оппозиция Черногории прокомментировала принятие проекта о церквях
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
В Госдуме оценили заявление США про движение по Крымскому мосту
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
Марс
Ученый предложил отправить на Марс космонавтов-киборгов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
07:42Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
07:39Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
07:29В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
07:25Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
07:14Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
07:11В аэропорт Алма-Аты прибыло большое число автомобилей скорой помощи
07:07В Свердловской области потушили пожар в ангарах
06:52На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
06:45Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
06:41Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
06:39Число жертв крушения самолета в Алма-Ате увеличилось до девяти человек
06:36Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28 человек
06:28Зрители догадались, почему Кевина из "Один дома" не взяли с собой
06:24В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения
06:23Рейс Bek Air при вылете из Алма-Аты рухнул в районе жилого сектора
06:22В аэропорту Алма-Аты рассказали о крушении пассажирского самолета
06:03В Кузбассе будут судить мужчину, нарубившего на Новый год 700 елок
06:01При крушении пассажирского самолета в Алма-Ате погибли семь человек
05:59Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж
Лента новостейМолния