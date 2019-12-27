СМИ: в столице ЦАР не менее 30 человек погибли при столкновениях

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли при столкновениях в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники.
Столкновения между боевиками и торговцами происходили в среду и четверг в мусульманском квартале PK5.
"В мечеть принесли 30 тел", - сообщил имам местной мечети Авад аль-Карима, которого цитирует агентство.
По его словам, причиной стычек стало противодействие торговцев денежным поборам со стороны вооруженных формирований, контролирующих квартал.
Глава службы гражданской обороны полковник Патрик Бидилу Ниабод заявил, что в квартале были сожжены 40 - 50 магазинов и несколько домов.
Этот район является убежищем для мусульман, проживающих в столице ЦАР на фоне столкновений между христианскими и мусульманскими группировками. Они обострились после свержения в 2013 году президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года, и прихода к власти самопровозглашенного президента-мусульманина Мишеля Джотодии.