СМИ: в столице ЦАР не менее 30 человек погибли при столкновениях

Столкновения между боевиками и торговцами происходили в среду и четверг в мусульманском квартале PK5.

Глава службы гражданской обороны полковник Патрик Бидилу Ниабод заявил, что в квартале были сожжены 40 - 50 магазинов и несколько домов.

Этот район является убежищем для мусульман, проживающих в столице ЦАР на фоне столкновений между христианскими и мусульманскими группировками. Они обострились после свержения в 2013 году президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года, и прихода к власти самопровозглашенного президента-мусульманина Мишеля Джотодии.