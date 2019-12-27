Высоту орбиты МКС поднимут почти на два километра перед Новым годом

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Высоту орбиты Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) в пятницу предстоит увеличить в два этапа почти на 2 километра с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаш

ЦНИИмаш - головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.

"Два включения двигателей корабля "Прогресс МС-13" намечаются в 4.28 и 7.36 мск. Длительности их работы составят, соответственно, 576 и 494 секунды", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате средняя высота орбиты МКС поднимется на 1,8 километра - с 416,1 до 417,9 километра.

Представитель пресс-службы ЦНИИмаш добавил, что две коррекции орбиты станции проводятся с целью формирования баллистических условий для приземления в Казахстане пилотируемого корабля "Союз МС-13" 6 февраля 2020 года с россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 8 ноября с использованием двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 800 метров и составила 416,6 километра.