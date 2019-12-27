В Канаде объяснили, почему вырезали Трампа из фильма "Один дома – 2"

Один дома. Два. Раза. Дональд Трамп вспомнил, как его снимали В 1992-м ему 46, он миллиардер, жизнь удалась и на вопрос "как дела?" отвечает: "Дональдом быть хорошо!". Но не покажи он Кевину дорогу в холл гостиницы "Трамп Плаза" в "Один дома-2", о чем бы он сейчас говорил солдатам США?