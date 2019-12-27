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В Канаде объяснили, почему вырезали Трампа из фильма "Один дома – 2"
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РИА Новости

В Канаде объяснили, почему вырезали Трампа из фильма "Один дома – 2"

00:16 27.12.2019 (обновлено: 04:41 27.12.2019)
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© 20th Century Fox Film Corporation (1992)Кадр из фильма "Один дома - 2"
Кадр из фильма Один дома - 2
© 20th Century Fox Film Corporation (1992)
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Канадский телеканал СВС подтвердил, что удалил сцену с участием Дональда Трампа из фильма "Один дома – 2", где будущий президент США снялся в небольшом эпизоде.
О трансляции на СВС сокращенной версии фильма, который является традиционной частью рождественского телеэфира, сообщил ряд СМИ. Высказывались предположения, что эпизод был удален из-за неважных отношений Трампа с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.
Представитель телеканала Чак Томпсон заявил, что этот эпизод был вырезан из телевизионной версии пять лет назад, когда Трамп еще не стал президентом.
"Как это часто бывает с фильмами, адаптированными для телевидения, "Один дома – 2" был сокращен по времени. Сцена с Дональдом Трампом и некоторые другие были вырезаны, поскольку не имели прямого отношения к сюжету", - сказал сотрудник CBC, отметив, что телеканал таким образом стремился увеличить объем рекламы во время показа.
В фильме 1992 года Трамп играет самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину, подсказав ему, как пройти в холл гостиницы. Весь эпизод длится около десяти секунд.
Один дома. Два. Раза. Дональд Трамп вспомнил, как его снимали
25 декабря, 17:53Акценты
Один дома. Два. Раза. Дональд Трамп вспомнил, как его снималиВ 1992-м ему 46, он миллиардер, жизнь удалась и на вопрос "как дела?" отвечает: "Дональдом быть хорошо!". Но не покажи он Кевину дорогу в холл гостиницы "Трамп Плаза" в "Один дома-2", о чем бы он сейчас говорил солдатам США?
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Дональд ТрампКанадаСШАВ мире
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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