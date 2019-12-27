"Северный поток – 2": сколько он стоил, и кто опозорился

26102

ИноСМИ. Серьезно "Северный поток – 2": сколько он стоил, и кто опозорился

Если когда-то Франция и Англия строили трубопроводы, чтобы качать африканскую колониальную нефть, то Россия и трубу для потребителей своего газа в ЕС строит, по сути, сама. Берите, пользуйтесь! Но вот беда: часть европейских элит просто не хочет давать деньги русским, а другая часть этих элит - в основном немецких - поддалась нажиму США.