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ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.
2019-12-27T11:23+0300
https://ria.ru/20191227/1562909100.html
"Северный поток – 2": сколько он стоил, и кто опозорился
https://cdn25.img.ria.ru/images/156290/91/1562909127_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_8d1f98f51b0b24e23c105eb1af6c90b0.jpg
РИА Новости

"Северный поток – 2": сколько он стоил, и кто опозорился

11:00 27.12.2019 (обновлено: 11:23 27.12.2019)
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ИноСМИ. Серьезно
"Северный поток – 2": сколько он стоил, и кто опозорился
Вчера, 11:00
Если когда-то Франция и Англия строили трубопроводы, чтобы качать африканскую колониальную нефть, то Россия и трубу для потребителей своего газа в ЕС строит, по сути, сама. Берите, пользуйтесь! Но вот беда: часть европейских элит просто не хочет давать деньги русским, а другая часть этих элит - в основном немецких - поддалась нажиму США.
Санкции, применённые США против российского газопровода на Балтике, выходят за рамки закона. Американцы запугали конфискациями трубоукладчиков чужого проекта, в котором сами США никак не участвуют. Почему же немецкие элиты, теряющие на этом деньги, не спешат наказывать американцев в самых гуманных западных судах? Размышляют редакторы портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.
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