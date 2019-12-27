Татьяна Навка, Алина Загитова и Петр Чернышев в "Спящей красавице"

Фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев выступают в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Фигуристы-акробаты, красочные костюмы и песни Лепса с Киркоровым — мюзикл на льду Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств" расскажет на новогодних праздниках зрителям историю про фей, троллей, колдунью и, конечно, любовь. В ролях звезды фигурного катания — сама Навка, Алина Загитова и Петр Чернышев. Об этом шоу и почему оно заслуживает внимания — в материале РИА Новости.

Как красавица уснула

"Спящая красавица" Пушкина ("Сказка о мертвой царевне и семи богатырях". — Прим. ред.) всем известна, но мы ее не взяли, потому что главная героиня там сразу засыпает и спит всю сказку, — объяснила Татьяна Навка. — Мы решили разнообразить это, придумать ход, чтобы все было намного динамичнее, интереснее, сделать несколько сюжетных линий".

Жили-были король с королевой, и родилась у них долгожданная дочь. Они устроили пир и позвали на него всех фей царства, кроме одной. Но та все-таки пришла на торжество и произнесла проклятие.

Дальше начинаются разночтения. В XVII веке французы рассказывали, что принцесса уколет палец о веретено и умрет. У братьев Гримм — самый нам привычный вариант, где она просыпается от поцелуя после ста лет сна.

А вот у Перро потом — целая длинная история. После появления принца в зачарованном лесу принцесса пробуждается (поцелуя не было, просто истек срок действия чар). Они женятся, у них рождаются мальчик День и девочка Заря. Свекровь-людоедка пытается съесть семью сына. Но все спасаются. Мораль примерно такая: ни одна девушка не будет спать целый век, лишь бы дождаться жениха с титулом и состоянием.

Ледовая версия "Спящей красавицы" на этом фоне, конечно, выглядит настоящей детской сказкой с хеппи-эндом. Первый из двух актов — приквел классического сюжета.

Наша "Спящая красавица"

Главная героиня, маленькая фея Элифеанта, или просто Эли, живет в волшебном лесу с родителями. Она влюбляется в юного принца Эриана (Петр Чернышев в озвучке Александра Панайотова), но счастье длится недолго. Злодеи из соседнего королевства убивают родителей волшебницы. А затем крадут крылья у самой Эли. Фея опечалена, в ярости прогоняет жениха, закрывается от мира и погружает свое царство во тьму, пока похитители пытаются научиться пользоваться ее крыльями. Компанию ей составляет верный спутник Ворон (Филип Уорен, "говорит" голосом Александра Позднякова).

Идут годы, принц становится королем, у них с королевой рождается дочь Лея. Все феи собираются, появляется и Элифеанта (ее взрослую исполняет Навка, а озвучивает Ани Лорак) и накладывает на девочку заклятие — через 17 лет та уколет палец и заснет беспробудным сном. Первое действие заканчивается изгнанием Эли обратно в лес и страданиями короля Эриана.

Вторая часть знакома тем зрителям, кто перед представлением перечитал сказку, пересмотрел диснеевский мультфильм или недавнюю "Малефисенту". Там и тролли в лесу (Елена Йованович и Нодари Маисурадзе — им "подарили " голоса Екатерина Варнава и Гарик Харламов), и Злой дух Повилас Ванагас, за которого поет Григорий Лепс. Не обойдется без знакомства Элифеанты и Леи (ее, уже взрослую, играет Алина Загитова, озвучивает Александра Жулина), битвы между добром и злом, а еще — морали о силе любви.

Акробаты, перья, блестки

Постановщики сделали ставку на звезд фигурного катания и эстрады, спецэффекты, трюки, костюмы и яркие мелодии. Получился настоящий мюзикл!

Самые сложные партии — у Татьяны Навки и Алины Загитовой. Роль первой предполагает широкий драматический диапазон: превращение из юной и наивной Эли в ожесточенную и суровую Элифеанту. Одиночница Загитова в мюзикле встала в пару с семикратным чемпионом Италии Ондржеем Готареком.

Алина призналась, что для нее было очень много нового в этой работе, а самым сложным назвала парные поддержки — не прыжки.

"Обычно я катаюсь сама за себя, контролирую себя, а тут надо вместе с партнером влиться в танец. Думаю, у нас это получается. Страха нет, есть только волнение, потому что нужно ничего не забыть", — сказала Алина журналистам.

Особая гордость представления — разряд молнии. По словам Навки, он довольно опасен, ведь до артистов всего несколько метров. Результат фантастический — вместе со звуковыми эффектами создается ощущение полного присутствия посреди стихии.

Восторг вызывают и акробатические номера — сальто назад или вращения на тросах в воздухе на высоте нескольких десятков метров. Аккомпанементом служат игра света софитов и проекции на льду. Это, а еще фаер-шоу и декорации-трансформеры превращают белую поверхность во дворец, лес или шахматное поле.

Не обошлось без аллюзий. На "Игру престолов": символическое Белое дерево из зачарованного леса превратилось в место, где живет Злой дух. Красно-белые костюмы придворных и проекция игральной доски напоминают "Алису в Стране чудес", а сказочные колесницы и символические рамки, через которые, словно через порталы, проходят герои, — Нарнию. И кстати, вы заметили, как зовут принцессу? Лея!

Двухчасовое насыщенное эффектами и событиями шоу будет интересно всем: детям — красочными костюмами, трюками и захватывающим сказочным сюжетом, взрослым — акробатическими номерами и звездным составом.