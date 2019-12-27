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Культура
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Татьяна Навка, Алина Загитова и Петр Чернышев в "Спящей красавице"
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РИА Новости

Татьяна Навка, Алина Загитова и Петр Чернышев в "Спящей красавице"

08:00 27.12.2019 (обновлено: 16:24 27.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняФигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев выступают в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве
Фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев выступают в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Фигуристы-акробаты, красочные костюмы и песни Лепса с Киркоровым — мюзикл на льду Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств" расскажет на новогодних праздниках зрителям историю про фей, троллей, колдунью и, конечно, любовь. В ролях звезды фигурного катания — сама Навка, Алина Загитова и Петр Чернышев. Об этом шоу и почему оно заслуживает внимания — в материале РИА Новости.

Как красавица уснула

"Спящая красавица" Пушкина ("Сказка о мертвой царевне и семи богатырях". — Прим. ред.) всем известна, но мы ее не взяли, потому что главная героиня там сразу засыпает и спит всю сказку, — объяснила Татьяна Навка. — Мы решили разнообразить это, придумать ход, чтобы все было намного динамичнее, интереснее, сделать несколько сюжетных линий".

Жили-были король с королевой, и родилась у них долгожданная дочь. Они устроили пир и позвали на него всех фей царства, кроме одной. Но та все-таки пришла на торжество и произнесла проклятие.
Дальше начинаются разночтения. В XVII веке французы рассказывали, что принцесса уколет палец о веретено и умрет. У братьев Гримм — самый нам привычный вариант, где она просыпается от поцелуя после ста лет сна.
Братья Вильгельм (слева) и Якоб (справа) Гримм, портрет 1855 года работы Элизабет Йерихау
2 декабря 2012, 16:06
Братья Гримм: революционеры поневолеБратья Гримм хотели сохранить старое - и тем самым прокладывали путь новому. Они собирали мифы и сказки, изучали язык и вступали в споры с властями предержащими. История успеха? Да. Но эта история о мужестве, необходимом для того, чтобы переносить собственные неудачи.
А вот у Перро потом — целая длинная история. После появления принца в зачарованном лесу принцесса пробуждается (поцелуя не было, просто истек срок действия чар). Они женятся, у них рождаются мальчик День и девочка Заря. Свекровь-людоедка пытается съесть семью сына. Но все спасаются. Мораль примерно такая: ни одна девушка не будет спать целый век, лишь бы дождаться жениха с титулом и состоянием.
Ледовая версия "Спящей красавицы" на этом фоне, конечно, выглядит настоящей детской сказкой с хеппи-эндом. Первый из двух актов — приквел классического сюжета.

Наша "Спящая красавица"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФигуристка Татьяна Навка выступает в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во Дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве
Фигуристка Татьяна Навка выступает в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Фигуристка Татьяна Навка выступает в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во Дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве
Главная героиня, маленькая фея Элифеанта, или просто Эли, живет в волшебном лесу с родителями. Она влюбляется в юного принца Эриана (Петр Чернышев в озвучке Александра Панайотова), но счастье длится недолго. Злодеи из соседнего королевства убивают родителей волшебницы. А затем крадут крылья у самой Эли. Фея опечалена, в ярости прогоняет жениха, закрывается от мира и погружает свое царство во тьму, пока похитители пытаются научиться пользоваться ее крыльями. Компанию ей составляет верный спутник Ворон (Филип Уорен, "говорит" голосом Александра Позднякова).
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Фигуристка Татьяна Навка выступает в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств"

Фигуристка Татьяна Навка выступает в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
1 из 5

Фигуристка Татьяна Навка выступает в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств"

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня

Татьяна Навка в роли феи Элифеанты в шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств"

Фигуристка Татьяна Навка выступает в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
2 из 5

Татьяна Навка в роли феи Элифеанты в шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств"

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Артист ледового шоу Филип Уорен в роли Ворона

Артист ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств выступает в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
3 из 5

Артист ледового шоу Филип Уорен в роли Ворона

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Фигурист Повилас Ванагас (в центре)

Фигурист Повилас Ванагас (в центре) выступает в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
4 из 5

Фигурист Повилас Ванагас (в центре)

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Фигуристы Нодари Маисурадзе и Елена Йованович — тролли в лесу

Фигуристы Нодари Майсурадзе и Елена Йованович выступают в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
5 из 5

Фигуристы Нодари Маисурадзе и Елена Йованович — тролли в лесу

© РИА Новости / Владимир Песня
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1 из 5

Фигуристка Татьяна Навка выступает в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств"

© РИА Новости / Владимир Песня
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2 из 5

Татьяна Навка в роли феи Элифеанты в шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств"

© РИА Новости / Владимир Песня
3 из 5

Артист ледового шоу Филип Уорен в роли Ворона

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
4 из 5

Фигурист Повилас Ванагас (в центре)

© РИА Новости / Владимир Песня
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5 из 5

Фигуристы Нодари Маисурадзе и Елена Йованович — тролли в лесу

© РИА Новости / Владимир Песня
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Идут годы, принц становится королем, у них с королевой рождается дочь Лея. Все феи собираются, появляется и Элифеанта (ее взрослую исполняет Навка, а озвучивает Ани Лорак) и накладывает на девочку заклятие — через 17 лет та уколет палец и заснет беспробудным сном. Первое действие заканчивается изгнанием Эли обратно в лес и страданиями короля Эриана.
Вторая часть знакома тем зрителям, кто перед представлением перечитал сказку, пересмотрел диснеевский мультфильм или недавнюю "Малефисенту". Там и тролли в лесу (Елена Йованович и Нодари Маисурадзе — им "подарили " голоса Екатерина Варнава и Гарик Харламов), и Злой дух Повилас Ванагас, за которого поет Григорий Лепс. Не обойдется без знакомства Элифеанты и Леи (ее, уже взрослую, играет Алина Загитова, озвучивает Александра Жулина), битвы между добром и злом, а еще — морали о силе любви.

Акробаты, перья, блестки

Постановщики сделали ставку на звезд фигурного катания и эстрады, спецэффекты, трюки, костюмы и яркие мелодии. Получился настоящий мюзикл!
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Фигуристка Татьяна Навка (справа)

Фигуристка Татьяна Навка (справа) выступает в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
1 из 4

Фигуристка Татьяна Навка (справа)

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Ледовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств"

Ледовое шоу Спящая красавица: тайна двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
2 из 4

Ледовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств"

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Фигуристка Алина Загитова в роли принцессы Леи

Фигуристка Алина Загитова выступает в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
3 из 4

Фигуристка Алина Загитова в роли принцессы Леи

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Алина Загитова в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств"

Фигуристка Алина Загитова выступает в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
4 из 4

Алина Загитова в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств"

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
1 из 4

Фигуристка Татьяна Навка (справа)

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
2 из 4

Ледовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств"

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
3 из 4

Фигуристка Алина Загитова в роли принцессы Леи

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
4 из 4

Алина Загитова в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств"

© РИА Новости / Владимир Песня
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Самые сложные партии — у Татьяны Навки и Алины Загитовой. Роль первой предполагает широкий драматический диапазон: превращение из юной и наивной Эли в ожесточенную и суровую Элифеанту. Одиночница Загитова в мюзикле встала в пару с семикратным чемпионом Италии Ондржеем Готареком.
Алина призналась, что для нее было очень много нового в этой работе, а самым сложным назвала парные поддержки — не прыжки.
"Обычно я катаюсь сама за себя, контролирую себя, а тут надо вместе с партнером влиться в танец. Думаю, у нас это получается. Страха нет, есть только волнение, потому что нужно ничего не забыть", — сказала Алина журналистам.
Особая гордость представления — разряд молнии. По словам Навки, он довольно опасен, ведь до артистов всего несколько метров. Результат фантастический — вместе со звуковыми эффектами создается ощущение полного присутствия посреди стихии.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Алина Загитова и Ондржей Готарек

Фигуристы Алина Загитова и Ондржей Готарек выступают в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
1 из 2

Алина Загитова и Ондржей Готарек

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Фигуристы Алина Загитова и Ондржей Готарек

Фигуристы Алина Загитова и Ондржей Готарек выступают в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
2 из 2

Фигуристы Алина Загитова и Ондржей Готарек

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
1 из 2

Алина Загитова и Ондржей Готарек

© РИА Новости / Владимир Песня
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2 из 2

Фигуристы Алина Загитова и Ондржей Готарек

© РИА Новости / Владимир Песня
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Восторг вызывают и акробатические номера — сальто назад или вращения на тросах в воздухе на высоте нескольких десятков метров. Аккомпанементом служат игра света софитов и проекции на льду. Это, а еще фаер-шоу и декорации-трансформеры превращают белую поверхность во дворец, лес или шахматное поле.
Не обошлось без аллюзий. На "Игру престолов": символическое Белое дерево из зачарованного леса превратилось в место, где живет Злой дух. Красно-белые костюмы придворных и проекция игральной доски напоминают "Алису в Стране чудес", а сказочные колесницы и символические рамки, через которые, словно через порталы, проходят герои, — Нарнию. И кстати, вы заметили, как зовут принцессу? Лея!
Двухчасовое насыщенное эффектами и событиями шоу будет интересно всем: детям — красочными костюмами, трюками и захватывающим сказочным сюжетом, взрослым — акробатическими номерами и звездным составом.
Показы мюзикла на льду "Спящая красавица. Легенда двух королевств" пройдут до 7 января 2020 года во Дворце спорта "Мегаспорт".
Ледовое шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств
25 декабря, 18:13Культура
Навка поделилась впечатлениями после показа шоу "Спящая красавица"
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КультураСтиль жизниАни ЛоракНодари МаисурадзеПовилас ВанагасПетр ЧернышевЕкатерина ВарнаваАлина ЗагитоваТатьяна НавкаИгра престолов (сериал)Гарик Харламов (Игорь)Григорий Лепс
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