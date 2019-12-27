Лучшие фото недели: снег, затмение и рыжие кошки против серых

Балерины "Гранд-Опера" станцевали на ступенях театра в поддержку участников общенациональной забастовки во Франции.
Балерины "Гранд-Опера" станцевали на ступенях театра в поддержку участников общенациональной забастовки во Франции.
Празднование Рождества в Сан-Паулу.
Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Президент проехал от станции "Керчь Южная. Новый парк" в кабине машиниста рельсового автобуса.
Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Президент проехал от станции "Керчь Южная. Новый парк" в кабине машиниста рельсового автобуса.
Участники яхт-клуба "Шкипер" и их гости в карнавальных костюмах отмечают на Енисее завершение яхтенного сезона-2019 и наступающий Новый год.
Участники яхт-клуба "Шкипер" и их гости в карнавальных костюмах отмечают на Енисее завершение яхтенного сезона-2019 и наступающий Новый год.
Дети готовятся к рождественскому представлению в католической церкви в Омске.
Дети готовятся к рождественскому представлению в католической церкви в Омске.
Туристы в рождественских костюмах на пляже в Сиднее.
Туристы в рождественских костюмах на пляже в Сиднее.
В поселке Донецкий Луганской области.
Кольцеобразное солнечное затмение в Индонезии.
Дети катаются с горки в Омске.
Задержание участников акции протеста в Нью-Дели.
Нашествие саранчи в Сомали.
Участники демонстрации против нового закона о гражданстве в Индии.
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российским космическим аппаратом "Электро-Л" № 3 с Байконура.
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российским космическим аппаратом "Электро-Л" № 3 с Байконура.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев на предновогодней встрече с членами правительства.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев на предновогодней встрече с членами правительства.
Фигуристка Алина Загитова выступает в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" в Москве.
Фигуристка Алина Загитова выступает в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" в Москве.
Кормление кошек в приюте в Индонезии.
Мужчина в костюме Санта-Клауса на площади Святого Марка во время наводнения в Венеции.
Мужчина в костюме Санта-Клауса на площади Святого Марка во время наводнения в Венеции.
Световая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого.
Световая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого.
Сирийские ополченцы отдыхают после освобождения поселка Сукейя в провинции Идлиб.
Сирийские ополченцы отдыхают после освобождения поселка Сукейя в провинции Идлиб.
Девушки из группы поддержки клуба "Миннесота Вайкингс" выступают перед матчем против "Грин-Бей Пэкерс".
Девушки из группы поддержки клуба "Миннесота Вайкингс" выступают перед матчем против "Грин-Бей Пэкерс".
Поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга прибывает на вокзал Севастополя. Состав первым прошел по Крымскому мосту и возобновил регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.
Поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга прибывает на вокзал Севастополя. Состав первым прошел по Крымскому мосту и возобновил регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.
Владимир Путин в перерыве предновогоднего товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади.
Владимир Путин в перерыве предновогоднего товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади.
Люди на лыжной прогулке вдоль берега Енисея недалеко от поселка Усть-Мана в Красноярском крае.
Люди на лыжной прогулке вдоль берега Енисея недалеко от поселка Усть-Мана в Красноярском крае.
Военнослужащие береговой обороны Черноморского флота на отборочных соревнованиях "Танкового биатлона" в Крыму.
Военнослужащие береговой обороны Черноморского флота на отборочных соревнованиях "Танкового биатлона" в Крыму.
Палестинцы в рождественских костюмах близ Вифлеема.
Антиправительственная акция протеста в Гонконге.
Лесные пожары в Австралии.
Лесные пожары в Австралии.
Женщина проходит мимо почетного караула в Бухаресте.
Женщина проходит мимо почетного караула в Бухаресте.