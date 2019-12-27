Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T11:32+0300
https://ria.ru/20191227/1562898186.html
Лучшие фото недели: снег, затмение и рыжие кошки против серых
https://cdn24.img.ria.ru/images/156289/70/1562897055_0:188:3143:1956_1036x0_80_0_0_0eab4bc37c59fc66f0badd588d778d24.jpg
РИА Новости

Лучшие фото недели: снег, затмение и рыжие кошки против серых

11:30 27.12.2019 (обновлено: 11:32 27.12.2019)
12272
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Stephane de Sakutin

Балерины "Гранд-Опера" станцевали на ступенях театра в поддержку участников общенациональной забастовки во Франции.

Танцоры Парижской оперы выступают перед Дворцом Гарнье
1 из 30

Балерины "Гранд-Опера" станцевали на ступенях театра в поддержку участников общенациональной забастовки во Франции.

© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
© REUTERS / Rahel Patrasso

Празднование Рождества в Сан-Паулу.

Празднование Рождества в Сан-Паулу, Бразилия
2 из 30

Празднование Рождества в Сан-Паулу.

© REUTERS / Rahel Patrasso
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Президент проехал от станции "Керчь Южная. Новый парк" в кабине машиниста рельсового автобуса.

Президент РФ Владимир Путин в кабине машиниста рельсового автобуса, который отправляется в первый рейс по железной дороге Крымского моста с железнодорожной станции Керчь Южная. Новый парк
3 из 30

Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Президент проехал от станции "Керчь Южная. Новый парк" в кабине машиниста рельсового автобуса.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Участники яхт-клуба "Шкипер" и их гости в карнавальных костюмах отмечают на Енисее завершение яхтенного сезона-2019 и наступающий Новый год.

Члены яхт-клуба Шкипер и их гости в карнавальных костюмах отмечают завершение яхтенного сезона-2019 и наступающий Новый год последним выходом на яхте на реке Енисей
4 из 30

Участники яхт-клуба "Шкипер" и их гости в карнавальных костюмах отмечают на Енисее завершение яхтенного сезона-2019 и наступающий Новый год.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alexey Malgavko

Дети готовятся к рождественскому представлению в католической церкви в Омске.

Дети готовятся за кулисами перед рождественским представлением в католической церкви в Омске
5 из 30

Дети готовятся к рождественскому представлению в католической церкви в Омске.

© REUTERS / Alexey Malgavko
© AP Photo / AAP Images/ Steven Saphore

Туристы в рождественских костюмах на пляже в Сиднее.

Туристы в рождественских костюмах на пляже в Сиднее
6 из 30

Туристы в рождественских костюмах на пляже в Сиднее.

© AP Photo / AAP Images/ Steven Saphore
© РИА Новости / Валерий Мельников

В поселке Донецкий Луганской области.

Мужчина в поселке Донецкий Луганской области
7 из 30

В поселке Донецкий Луганской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© REUTERS / Willy Kurniawan

Кольцеобразное солнечное затмение в Индонезии.

Кольцевое солнечное затмение в Сиаке, провинция Риау, Индонезия. 26 декабря 2019 года
8 из 30

Кольцеобразное солнечное затмение в Индонезии.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© REUTERS / Alexey Malgavko

Дети катаются с горки в Омске.

Дети катаются на горке в Омске
9 из 30

Дети катаются с горки в Омске.

© REUTERS / Alexey Malgavko
© REUTERS / Danish Siddiqui

Задержание участников акции протеста в Нью-Дели.

Задержание участников акции протеста в Нью-Дели, Индия
10 из 30

Задержание участников акции протеста в Нью-Дели.

© REUTERS / Danish Siddiqui
© REUTERS / Feisal Omar

Нашествие саранчи в Сомали.

Сомалийский фермер во время нашествия саранчи
11 из 30

Нашествие саранчи в Сомали.

© REUTERS / Feisal Omar
© REUTERS / Rupak De Chowdhuri

Участники демонстрации против нового закона о гражданстве в Индии.

Участники акции протеста против нового закона о гражданстве в Индии
12 из 30

Участники демонстрации против нового закона о гражданстве в Индии.

© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
© Фото : Роскосмос

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российским космическим аппаратом "Электро-Л" № 3 с Байконура.

Пуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и российским космическим аппаратом Электро-Л № 3
13 из 30

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российским космическим аппаратом "Электро-Л" № 3 с Байконура.

© Фото : Роскосмос
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и Дмитрий Медведев на предновогодней встрече с членами правительства.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на предновогодней встрече с членами правительства РФ
14 из 30

Владимир Путин и Дмитрий Медведев на предновогодней встрече с членами правительства.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Фигуристка Алина Загитова выступает в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" в Москве.

Фигуристка Алина Загитова выступает в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств
15 из 30

Фигуристка Алина Загитова выступает в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Willy Kurniawan

Кормление кошек в приюте в Индонезии.

Кошки во время кормления в приюте для кошек в Богоре, Индонезия
16 из 30

Кормление кошек в приюте в Индонезии.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© REUTERS / Manuel Silvestri

Мужчина в костюме Санта-Клауса на площади Святого Марка во время наводнения в Венеции.

Мужчина в костюме Санта-Клауса на площади Святого Марка во время наводнения в Венеции
17 из 30

Мужчина в костюме Санта-Клауса на площади Святого Марка во время наводнения в Венеции.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Световая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого.

Световая иллюминация над стадионом Краснодар и парком Галицкого в Краснодаре
18 из 30

Световая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сирийские ополченцы отдыхают после освобождения поселка Сукейя в провинции Идлиб.

Сирийские ополченцы отдыхают после освобождения поселка Сукейя в сирийской провинции Идлиб
19 из 30

Сирийские ополченцы отдыхают после освобождения поселка Сукейя в провинции Идлиб.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Andy Clayton-King

Девушки из группы поддержки клуба "Миннесота Вайкингс" выступают перед матчем против "Грин-Бей Пэкерс".

Девушки из группы поддержки Миннесота Вайкингс выступают перед матчем против Грин-Бей Пэкерс
20 из 30

Девушки из группы поддержки клуба "Миннесота Вайкингс" выступают перед матчем против "Грин-Бей Пэкерс".

© AP Photo / Andy Clayton-King
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга прибывает на вокзал Севастополя. Состав первым прошел по Крымскому мосту и возобновил регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
21 из 30

Поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга прибывает на вокзал Севастополя. Состав первым прошел по Крымскому мосту и возобновил регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в перерыве предновогоднего товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади.

Президент РФ Владимир Путин в перерыве предновогоднего товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади
22 из 30

Владимир Путин в перерыве предновогоднего товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Люди на лыжной прогулке вдоль берега Енисея недалеко от поселка Усть-Мана в Красноярском крае.

Люди на лыжной прогулке вдоль берега реки Енисей недалеко от поселка Усть-Мана в Красноярском крае.
23 из 30

Люди на лыжной прогулке вдоль берега Енисея недалеко от поселка Усть-Мана в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военнослужащие береговой обороны Черноморского флота на отборочных соревнованиях "Танкового биатлона" в Крыму.

Военнослужащие береговой обороны Черноморского флота во время отборочных соревнований в конкурсе Танковый биатлон на полигоне Ангарский в Крыму
24 из 30

Военнослужащие береговой обороны Черноморского флота на отборочных соревнованиях "Танкового биатлона" в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Musa Al Shaer

Палестинцы в рождественских костюмах близ Вифлеема.

Палестинцы в рождественских костюмах прыгают с камня неподалеку от библейского города Вифлиема
25 из 30

Палестинцы в рождественских костюмах близ Вифлеема.

© AFP 2019 / Musa Al Shaer
© REUTERS / Tyrone Siu

Антиправительственная акция протеста в Гонконге.

Антиправительственная акция протеста накануне Рождества в Гонконге, Китай
26 из 30

Антиправительственная акция протеста в Гонконге.

© REUTERS / Tyrone Siu
© AP Photo / AAP Images/Dan Himbrechts

Лесные пожары в Австралии.

Лесные пожары в Австралии
27 из 30

Лесные пожары в Австралии.

© AP Photo / AAP Images/Dan Himbrechts
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМодели в форме сотрудниц Московского метрополитена на фоне инсталляции, приуроченной к запуску тематического поезда "Московский предприниматель".
Модели в форме сотрудниц Московского метрополитена на фоне инсталляции, приуроченной к запуску тематического поезда Московский предприниматель
28 из 30
Модели в форме сотрудниц Московского метрополитена на фоне инсталляции, приуроченной к запуску тематического поезда "Московский предприниматель".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкШаманский ритуал на Каменных палатках близ озера Большие Аллаки в Челябинской области.
Шаманский ритуал на Каменных палатках близ озера Большие Аллаки в Челябинской области
29 из 30
Шаманский ритуал на Каменных палатках близ озера Большие Аллаки в Челябинской области.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Vadim Ghirda

Женщина проходит мимо почетного караула в Бухаресте.

Женщина проходит мимо почетного караула в Бухаресте, Румыния
30 из 30

Женщина проходит мимо почетного караула в Бухаресте.

© AP Photo / Vadim Ghirda
119422210
Обсудить 1
Спортсмены и команды
Краснодар
Дмитрий МедведевКрымский мостПротон-МБайконур (космодром)Идлиб (мухафаза)Парижская национальная операВифлеемВладимир ПутинГонконгАвстралияБухарестПарижЧелябинская областьКатолическое РождествоФото
Рекомендуем
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Сто лет назад Тунгусский метеорит упал в районе реки Подкаменная Тунгуска
"Жертва Тунгусской катастрофы?" Ученые изучают странных птиц и озеро
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
США "распечатали кубышку, чтобы наказать русских". Не получилось
Сцена шоу Голос
Меладзе и зрители "раздавили" критикой Шнурова на шоу "Голос"
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Семья Пузиковых
В Самаре родители два года пытаются найти виновных в смерти дочери
Президент РФ Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Выгрузка якутского мамонтенка Юки возле здания Центрального Дома Художника в Москве
Как живые. Кого ученые обнаружили в якутской многолетней мерзлоте
Девушки в масках с символикой Евросоюза
Победа России: Европа вновь ставит во главу угла собственные интересы
Елена Батурина
Елену Батурину объявили в розыск
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
03:08Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
Лента новостейМолния