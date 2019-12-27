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США "распечатали кубышку, чтобы наказать русских". Не получилось
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РИА Новости

США "распечатали кубышку, чтобы наказать русских". Не получилось

08:00 27.12.2019 (обновлено: 08:01 27.12.2019)
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© AP Photo / David ZalubowskiДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / David Zalubowski
Иван Данилов
Иван Данилов
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Преддверие Нового года — время подведения итогов, и именно этим занялись американские журналисты: они решили выяснить, как себя чувствует главный американский инструмент воздействия на мировой рынок энергоносителей, "сланцевые нефтедобытчики". На них, напомним, уже много лет возлагаются большие надежды не только в плане обеспечения энергетической независимости Вашингтона, но и в плане "экономического удушения" России за счет снижения цен на нефть. Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.

Главным открытием наших заокеанских коллег можно считать обнаружение шокирующего факта. Оказывается, менеджмент частных нефтяных компаний (бонусы которого зависят от возможности привлекать деньги инвесторов) может быть необоснованно оптимистичным в своих прогнозах добычи и оценке экономического состояния самих нефтедобытчиков.

Если смотреть на вещи цинично, то можно было бы отметить, что вообще-то бизнесмен, который лжет ради привлечения инвесторских денег, не является чем-то из ряда вон выходящим, а медийщики и инвесторы, работающие на родине дикого капитализма (то есть в США), не должны удивляться такому поведению. С другой стороны, конечно же, есть микроскопический шанс, что ошибки в прогнозах были сделаны "сланцевиками" из самых лучших побуждений.
О фейковых оценках перспектив сланцевой добычи американские финансовые журналисты узнали после того, как начали искать ответ на вопрос "а почему банки вдруг отказываются кредитовать сланцевиков?". Флагман финансовой журналистики Wall Street Journal сообщает о результатах расследования: "Скептицизм среди банков усилился отчасти потому, что кредиторы более тщательно изучили доступные данные по добыче на скважинах и увидели, что они не соответствуют прогнозам... В частности, банки начали подвергать сомнению прогнозы сланцевых добытчиков относительно начальной скорости снижения добычи, которые, по мнению инженеров, оказываются чрезмерно оптимистичными. Если добыча на сланцевых скважинах, которые много производят, а затем резко "падают", сокращается быстрее, чем прогнозировалось, возникают вопросы относительно того, сколько на них в конечном итоге добудут (нефти).
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Некоторые кредиторы публично заявили, что в будущем они будут менее щедры на кредиты. "В отношении любых новых кредитов в секторе энергоносителей мы очень осторожны; это очень высокая планка, которую нужно преодолеть", — заявил Пол Б. Мерфи, генеральный директор Cadence Bank, в октябре по телефону с аналитиками. Банк работает в Техасе и на юго-востоке США".
Что делать "сланцевым добытчикам", если банкиры уже не хотят кредитовать их операции себе в убыток? Можно попробовать привлечь деньги с фондового рынка, продав на нем дополнительные выпуски акций своих собственных компаний. Тогда есть надежда привлечь деньги инвесторов, готовых к высокому уровню риска, но не готовых читать статистику по добыче, как это начали делать банкиры-кредиторы. Собственно, массовое использование фондового рынка для финансирования сланцевой добычи — это давний феномен, но сейчас это фактически последняя палочка-выручалочка для организаторов сланцевой революции.
Проблема в том, что эта палочка уже сбоит. Как подчеркивает агентство деловой информации Bloomberg, объем размещений акций сланцевых компаний упал до минимума за последние 13 (!) лет. И это падение происходит в условиях роста цен на нефть, которые за последний год (если брать оценку Bloomberg для нефти с поставкой в США) выросли на 33 процента. Компенсировать выпадающие инвестиции за счет увеличения выпуска долговых обязательств не получается. В уходящем году сланцевым компаниям удалось выпустить облигаций на 44 миллиарда долларов (что примерно равно объемам 2018 года) — но в эту цифру входят и деньги, направленные на рефинансирование старых долгов, то есть деньги, которые нельзя потратить на развитие, разведку или бурение.
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Опрошенные журналистами эксперты подчеркивают, что доступ к рынкам капитала для американских "сланцевиков" действительно закрывается. И уже можно предположить, что это начнет отражаться на их способности "заливать рынок нефтью": "Ожидается, что отсутствие доступа к рынкам капитала заставит компании проявлять сдержанность в добыче. Именно в условиях (отсутствия доступа к заимствованиям) компаниям, работающим в главном "сланцевом" регионе США — Permian Basin — придется бурить "значительно больше" скважин для поддержания добычи. Так считает специализированное консалтинговое агентство IHS Markit. Его эксперты также заявляют, что растет скорость, с которой добыча скважины в этом регионе уменьшается с возрастом".
Нельзя не заметить, что по большому счету оказываются правы те, кто изначально утверждал, что едва ли не вся "сланцевая революция" основана на лжи. Прогнозы добычи оказались слишком оптимистичными, компании не могут зарабатывать деньги даже в условиях сделки ОПЕК+ и сравнительно высоких цен на нефть и в Штатах, и в остальном мире. Наверное, все помнят заявления, что "сланец" прибылен даже при ценах в 40 или даже 30 долларов за баррель? Так вот, практика оказалась другой: за возможность "обвалить" рынок нефти себе в убыток заплатили в основном американские банки и частные инвесторы, а геополитические выгоды от этой операции (на которую сами инвесторы и банки вряд ли подписывались) оказались призрачными. Например, несмотря на все ожидания скептиков, Россия так и не развалилась, Саудовская Аравия и Иран не обанкротились, да и предполагаемая "энергетическая независимость США" — тоже под вопросом. Во-первых, легко заметить, что Штаты все еще зависимы от импорта нефти из других стран, просто речь идет об импорте тех сортов, которые нужны американской экономике, но не добываются на американских сланцевых месторождениях. А во-вторых, даже у некоторых американских геологов сейчас есть вопросы на тему того, сколько продлится даже эта "половинчатая" независимость. Известный геолог и консультант многих нефтяных компаний Арт Бреман пишет об официальном прогнозе нефтедобычи в США до 2050 года: "Запасы сланцевой нефти в США будут истощены через пять-семь лет в зависимости от выбора прогноза добычи. А для исполнения следующих 25 лет прогноза нужно еще 68-89 миллиардов баррелей резервов, взятых из ниоткуда".
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Если маститый американский эксперт прав, то сланцевая авантюра может в долгосрочной перспективе дорого обойтись Вашингтону не только в экономическом, но и в геополитическом плане. Распечатанная "нефтяная кубышка", ради доступа к которой были потрачены (с убытками) сотни миллиардов денег частных инвесторов и банков, — это незаменимый ресурс в условиях геополитической нестабильности и борьбы за сохранение мировой гегемонии.
Но если американские нефтяные компании, банки и инвесторы под чутким руководством и стимулированием со стороны официального Вашингтона эту "кубышку" заранее распотрошили (себе в убыток) только ради того, чтобы как-то наказать Россию за Крым, то, пожалуй, эти действия войдут в историю как одна из самых масштабных стратегических ошибок в американской истории.
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MarkitBloomberg L.P.ОПЕКThe Wall Street JournalВашингтон (штат)РоссияСШААвторыЭкономика
Популярные комментарии
Мне кажется, что Россия прошла точку невозврата, когда страна зависела от экспорта нефтепродуктов. Основным государство - образующим стал продукт, не имеющий материального отражения, у России появилась глубина и понимание своей ценности, как страны, как народа. А все остальное встраивается это древо, корни которого уходят не в материальный мир. Хотя есть еще несколько не решенных задач, которые необходимо решить до конца следующего года. Желательно до Мая.
27 декабря, 08:34
МНМирон Неделюсь
175740015
Да как бы любая золотая лихорадка именно это и предполагает - озолотятся лишь единицы, остальные как обычно. А то что там Россию хотели наказать, Иран или Венесуэлу, это всё от лукавого. Нажива, нажива во главе угла. Совершенно сиренево, сколько масс страждущих быстрого богатства разориться.
27 декабря, 08:14
CCicicipi
103002576
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