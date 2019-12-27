Отпуск по талону: колымским пенсионерам оплатят перелеты на отдых

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В наступающем году неработающие пенсионеры с Колымы смогут отправиться в отпуск из Магадана в Новосибирск, Москву и обратно по талонам. Местное отделение Пенсионного фонда (ПФР) заключило соответствующие контракты с двумя крупными авиакомпаниями.

Чтобы получить билет, пенсионерам необходимо обратиться в отделение ПФР по месту жительства и подтвердить, что цель поездки — отдых. Подтверждением может быть путевка, курсовка в санаторий или дом отдыха, а также вызов или приглашение близких на отдых на территории России. В отделении ПФР обратившийся получит талон, по которому в офисах авиакомпаний ему будет выдан билет. Если путешественник сам оплатил билет, то при получении компенсации никаких документов, подтверждающих нахождение на отдыхе, предъявлять не потребуется.