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2019-12-27T12:46+0300
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Отпуск по талону: колымским пенсионерам оплатят перелеты на отдых
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РИА Новости

Отпуск по талону: колымским пенсионерам оплатят перелеты на отдых

08:00 27.12.2019 (обновлено: 12:46 27.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В наступающем году неработающие пенсионеры с Колымы смогут отправиться в отпуск из Магадана в Новосибирск, Москву и обратно по талонам. Местное отделение Пенсионного фонда (ПФР) заключило соответствующие контракты с двумя крупными авиакомпаниями.
При этом путешественник может полететь рейсами любой компании и получить компенсацию по возвращении. ПФР рекомендует внимательно ознакомиться с правилами на сайте www.pfrf.ru. Правом на оплату проезда один раз в два года могут воспользоваться все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и по инвалидности.
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Чтобы получить билет, пенсионерам необходимо обратиться в отделение ПФР по месту жительства и подтвердить, что цель поездки — отдых. Подтверждением может быть путевка, курсовка в санаторий или дом отдыха, а также вызов или приглашение близких на отдых на территории России. В отделении ПФР обратившийся получит талон, по которому в офисах авиакомпаний ему будет выдан билет. Если путешественник сам оплатил билет, то при получении компенсации никаких документов, подтверждающих нахождение на отдыхе, предъявлять не потребуется.
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