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2019-12-27T21:10+0300
https://ria.ru/20191227/1562880852.html
За паводками и пожарами в ЯНАО будут следить с помощью беспилотников
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РИА Новости

За паводками и пожарами в ЯНАО будут следить с помощью беспилотников

08:01 27.12.2019 (обновлено: 21:10 27.12.2019)
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© Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат
© Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Три новых беспилотника помогут спасателям Ямала получать необходимую информацию в труднодоступной местности и в любую погоду, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
С помощью новой техники сотрудники ГКУ "Ямалспас" будут следить за ледовыми заторами на реках и исследовать территории паводков. Летом и осенью аппараты будут использовать для патрулирования лесов, чтобы предотвратить пожары.
"У данных моделей увеличена дальность полета, что поможет нам при проведении аварийно-спасательных работ осуществлять наблюдение на значительно большой территории", — отметил руководитель "Ямалспаса" Сергей Кудрявцев.
Сейчас у Салехардского и Таркосалинского поисково-спасательных отрядов три беспилотных летательных аппарата и пять квадрокоптеров легкого класса.
Эту технику приобрели в рамках государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014-2021 годы". В планах окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности обеспечить беспилотными летательными аппаратами и другие районы Ямала.
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Хорошие новостиХорошие новостиЯмало-Ненецкий автономный округ
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