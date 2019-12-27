За паводками и пожарами в ЯНАО будут следить с помощью беспилотников

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Три новых беспилотника помогут спасателям Ямала получать необходимую информацию в труднодоступной местности и в любую погоду, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

С помощью новой техники сотрудники ГКУ "Ямалспас" будут следить за ледовыми заторами на реках и исследовать территории паводков. Летом и осенью аппараты будут использовать для патрулирования лесов, чтобы предотвратить пожары.

"У данных моделей увеличена дальность полета, что поможет нам при проведении аварийно-спасательных работ осуществлять наблюдение на значительно большой территории", — отметил руководитель "Ямалспаса" Сергей Кудрявцев.

Сейчас у Салехардского и Таркосалинского поисково-спасательных отрядов три беспилотных летательных аппарата и пять квадрокоптеров легкого класса.