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Новый год — новое ОСАГО: как будут менять "автогражданку"
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РИА Новости

Новый год — новое ОСАГО: как будут менять "автогражданку"

08:00 27.12.2019 (обновлено: 10:44 27.12.2019)
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© АГН "Москва"Место ДТП в Москве
Место ДТП в Москве
© АГН "Москва"
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Максим Рубченко. В 2020 году в России начнется второй этап реформирования системы ОСАГО. Суть — индивидуализация страховых тарифов. Для лихачей полис подорожает в разы. В других странах подобные реформы приводили к снижению средней цены на 15 процентов, однако российские автостраховщики нацелены на подорожание.

Цена по справедливости

На первом этапе реформы тарифный коридор расширили на 20 процентов вверх и вниз, систему расчета коэффициента возраст — стаж (КВС) — почти до шести десятков ступеней, ввели новый порядок применения коэффициента бонус-малус (КБМ), который теперь сохраняется за водителем в течение года, не сгорая при перерывах в страховании, как это было раньше.
Результаты оцениваются как вполне позитивные. Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за 11 месяцев средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% (с 5703 до 5409 рублей), при этом средняя выплата, напротив, выросла на 2,6% (с 66,6 до 68,3 тысячи). Увеличились и число проданных полисов (на 1,3%, до 36,7 миллиона), и общий объем выплат страховщиками по убыткам (на 5,4%, до 136,4 миллиарда рублей).
Теперь пришло время заняться решением основной задачи — сделать стоимость полисов более справедливой за счет перехода к индивидуализированным тарифам. Нарушители правил дорожного движения (ПДД) должны платить больше, а дисциплинированные водители — меньше.
По статистике РСА, более 70 процентов аварий устраивают всего пять процентов водителей. Автовладельцы, по сути, вынуждены из-за них переплачивать за ОСАГО. Реформа призвана эту ситуацию изменить.
Несмотря на очевидные плюсы нового порядка расчета ОСАГО, соответствующий законопроект вызвал острые споры между правительством и Госдумой.
Летом кабинет министров внес на рассмотрение парламента документ, предполагавший отмену коэффициента мощности автомобиля и территориального коэффициента и введение нового, учитывающего количество нарушений водителем правил дорожного движения.
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Кроме того, правительство предложило увеличить лимит выплаты за вред жизни и здоровью в четыре раза (с нынешних 500 тысяч рублей до двух миллионов) и расширить границы тарифного коридора на тридцать процентов вверх и вниз.

Дорогое удовольствие

Однако у законодателей возникли сомнения в двух последних пунктах. Так, по оценкам экспертов, четырехкратное повышение лимита по жизни и здоровью обернется примерно 15-процентным удорожанием.
"После дискуссии в парламенте, после обсуждения в администрации президента и с Банком России пришли к мнению, что расширение тарифного коридора и повышение страхового возмещения до двух миллионов рублей может привести к существенному росту тарифов", — объяснил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Поэтому депутаты подготовили другой вариант законопроекта, не предусматривающий отмены территориального коэффициента и изменений лимитов по жизни и здоровью. Кроме того, ограничили максимальную стоимость полиса: не больше трехкратного значения базовой ставки Банка России.
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В Банке России и Министерстве финансов одобрили депутатский вариант, отметив, что правительственный был лучше, но ради быстрого внедрения индивидуализированных тарифов можно согласиться и с этим.
Инициаторы реформы ОСАГО рассчитывают на заметное уменьшение средней цены полиса, ссылаясь на зарубежный опыт.
Однако российские автостраховщики, судя по всему, намерены воспользоваться расширением тарифного коридора иначе. Неслучайно они опять жалуются на неизбежные убытки.
"Мы видим, что практически весь 2019 год премии по "автогражданке" неуклонно снижаются, а выплаты растут, — говорит президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. — Кроме того, с 1 декабря начали работать актуализированные справочники стоимости запчастей, согласно которым стоимость "средней корзины" деталей выросла почти на десять процентов. Все эти изменения создают напряженную финансовую ситуацию на рынке ОСАГО".
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Напомним, еще в прошлом году Банк России под давлением автостраховщиков собирался вообще отменить тарифный коридор и отправить цены ОСАГО в свободное плавание, как доллар в конце 2014-го. Однако это вызвало жесткую критику экспертов, отмечавших, что автомобилистов таким образом вынудят расплачиваться за проблемы, созданные самими страховщиками.
Ведь прибыльность ОСАГО начала снижаться после того, как в 2012 году на страхование распространили закон "О защите прав потребителей", а в 2014-м увеличили максимальную выплату по ОСАГО с 120 тысяч до 400 тысяч рублей. Это должно было заставить страховщиков кардинально пересмотреть подходы к оценке рисков.
Но этого практически никто не сделал, и страховые компании продолжали соревноваться в том, кто продаст больше полисов. По большому счету весь риск-менеджмент сводился к уверенности, что рядовой автовладелец не захочет ввязываться в длительные и сложные судебные тяжбы и молча согласится с той суммой возмещения, которую соблаговолит предложить ему страховая компания.

Кто заплатит за реформу

Продавцы страховок сильно недооценили стремление россиян к справедливости. Буквально за пару лет в стране сформировалось сообщество юристов, специализирующихся на выбивании из страховщиков выплат, полагающихся владельцам полисов ОСАГО по закону.
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"Люди заинтересовались, сгруппировались, привлекли профессионалов и поставили все на поток. Получились целые банды", — возмущается Игорь Юргенс. Правда, он забыл уточнить, что решения по размерам возмещений принимают суды на основании действующего законодательства. Так что ни о каком "бандитизме" речи быть не может. Во всяком случае, со стороны владельцев полисов.
А вот к страховщикам есть вопросы. Значительная доля их убытков приходится именно на судебные тяжбы с клиентами. По данным РСА, с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019-го, сумма взысканных судами со страховщиков штрафов и неустоек по закону о защите прав потребителей составила 5,4 миллиарда рублей, а взысканные судами страховые выплаты — 5,9 миллиарда. Прочие накладные судебные расходы (оплата экспертиз и тому подобного) — еще 2,3 миллиарда.
"Таким образом, совокупный размер судебных расходов, понесенных страховщиками, составил 7,7 миллиарда рублей и в 1,3 раза превысил сумму оплаченного основного требования", — констатируют в РСА.
По мнению Игоря Юргенса, эти результаты свидетельствуют, что по итогам судебных разбирательств большая часть денег, присужденных потребителям, осела в карманах недобросовестных "автоюристов". На самом же деле происходит следующее.
Полисы ОСАГО
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Предположим, застрахованная машина попадает в аварию. Ущерб, условно, 100 тысяч рублей. Автовладелец вполне готов согласиться на вдвое меньшую сумму. Однако страховая компания оценивает ущерб лишь в десять тысяч. Возмущенный клиент обращается к автоюристам, и страховщиков тащат в суд.
Те нанимают эксперта, который всеми правдами и неправдами обосновывает десятитысячный ущерб. Суд эту оценку отвергает, требуя выплатить положенные 100 тысяч.
Но страховая компания не сдается, оспаривает решение в вышестоящих инстанциях, привлекая все новых "правильных" экспертов. Судебное разбирательство затягивается на год-два, а суммы штрафов и пени постоянно растут. В конце концов страховая компания проигрывает дело и вместо 50 тысяч теряет уже 150 тысяч. В целом по стране это приводит к многомиллиардным потерям.
Автостраховщики наступают на эти грабли снова и снова. Только с каждым разом все громче требуют повышения тарифов ОСАГО для компенсации убытков.
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ОСАГОИгорь ЮргенсГосдума РФАнатолий АксаковРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ничего хорошего для рядовых автовладельцев от всех этих предлагаемых реформ не вижу - опять изменения в пользу богатых за счет бедных.
27 декабря, 10:06
НЧНиколай Черненко
2100111
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