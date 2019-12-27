В австралийском зоопарке у редких зверей родились сразу две двойни

Второго декабря в семействе панд родилась двойня, родителями стали шестилетний Сомбаара и двухлетняя Майя. Их привезли в зоопарк с восточного побережья. Сотрудники говорят, что Майя отлично справляется с ролью матери.

Через неделю в зоопарке Перта появилась на свет еще одна двойня. Пополнение произошло в семействе кошачьих медведей – бинтуронгов. Мама Селаса и папа Рабу прибыли в зоопарк из Сингапура. Двойня – второй помет пары. Селаса не только заботливая и внимательная мама, но еще и понимающая: позволяет смотрителям парка фотографировать своих детенышей по мере их взросления.