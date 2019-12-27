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Туризм
2019-12-27T03:30+0300
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Рассел Кроу и Николь Кидман случайно встретились в самолете
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РИА Новости

Рассел Кроу и Николь Кидман случайно встретились в самолете

03:30 27.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Николь Кидман на фотоколле второго сезона сериала "Вершина озера" (Top of the Lake: China girl) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Николь Кидман на фотоколле второго сезона сериала Вершина озера (Top of the Lake: China girl) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Голливудские звезды Рассел Кроу и Николь Кидман случайно встретились на борту самолета, летевшего из Лос-Анджелеса в Сидней, сообщает Travel and Leisure.
Актеры случайно купили билеты на соседние кресла одно рейса. Рассел Кроу в соцсетях выразил благодарность авиакомпании за то, что доставили его домой на Рождество и посадили рядом с "одним из самых любимых людей во вселенной".
Николь Кидман выложила аналогичное фото у себя в аккаунте, подписав его так: "Вы никогда не знаете, с кем столкнетесь по дороге домой на Рождество. 30 лет дружбы…"
В комментариях пользователи интересовались, как звездам удается выглядеть такими свежими после 15-часового полета.
Рассел ответил, что возможность находиться на родной австралийской земле добавляет лоска. Несмотря на то, что актер родился в Новой Зеландии, большую часть своей жизни провел в Австралии. А Николь Кидман имеет двойное гражданство – Австралии и США. Так произошло из-за того, что она родилась на Гавайях у коренных австралийцев.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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