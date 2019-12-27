Рассел Кроу и Николь Кидман случайно встретились в самолете

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Голливудские звезды Рассел Кроу и Николь Кидман случайно встретились на борту самолета, летевшего из Лос-Анджелеса в Сидней, Голливудские звезды Рассел Кроу и Николь Кидман случайно встретились на борту самолета, летевшего из Лос-Анджелеса в Сидней, сообщает Travel and Leisure.

Актеры случайно купили билеты на соседние кресла одно рейса. Рассел Кроу в соцсетях выразил благодарность авиакомпании за то, что доставили его домой на Рождество и посадили рядом с "одним из самых любимых людей во вселенной".

Hey @Qantas thanks for getting me home in time for Christmas out of the craziness that is LAX, and thanks for the pure gift of sitting me next to one of my favourite people in the universe. pic.twitter.com/uSYZVSX4nz — Russell Crowe (@russellcrowe) December 21, 2019

Николь Кидман выложила аналогичное фото у себя в аккаунте, подписав его так: "Вы никогда не знаете, с кем столкнетесь по дороге домой на Рождество. 30 лет дружбы…"

В комментариях пользователи интересовались, как звездам удается выглядеть такими свежими после 15-часового полета.