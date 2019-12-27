Стюардесса дала семь полезных советов путешественникам

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Стюардесса известной авиакомпании дала туристам несколько советов, которые улучшат качество их отпуска, Стюардесса известной авиакомпании дала туристам несколько советов, которые улучшат качество их отпуска, сообщает Travel and Leisure.

Бортпроводница Лорен Гилфойл советует перед полетом скачать несколько часов фильмов, сериалов и телешоу, чтобы отвлечься от хаоса в аэропорту. Также следует заблаговременно проверить, какие развлечения во время полета предоставляет выбранная авиакомпания.

Не забудьте взять дополнительное зарядное устройство для гаджета. Ведь хуже, чем потерянный багаж может быть только севший телефон.

Лорен рекомендует заниматься физкультурой перед полетом, особенно, если предстоит лететь в дальние страны. Гимнастика улучшит кровообращение и смягчит неприятные симптомы.

В праздничные дни лучше выходить из дома в аэропорт раньше, чем обычно. Из-за толп людей у стоек регистрации или на паспортном контроле есть риск опоздать на свой рейс.

"Если отпуск запланирован с семьей или друзьями, позволяйте себе иногда побыть одному. Займитесь медитацией, сходите в спа-центр и дайте себе перевести дух, чтобы по-настоящему отдохнуть", — говорит Лорен.

Стюардесса подчеркивает важность удобной одежды и обуви в отпуске. Не стоит лететь в неудобных туфлях или узком платье. Надевайте то, в чем будет комфортно провести 16 часов на борту.