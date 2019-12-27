Огненный "Шторм". Почему дворец Амина не устоял перед спецназом КГБ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Десятки блокпостов и огневых точек, бронетехника, пулеметы, гранатометы, вооруженные до зубов охранники и всего полсотни бойцов спецназа — ровно 40 лет назад, 27 декабря 1979-го, штурмовые группы КГБ СССР при поддержке армейских подразделений захватили неприступную резиденцию-крепость Тадж-Бек афганского лидера Хафизуллы Амина. Эту уникальную операцию подготовили в кратчайшие сроки, а теперь она — в учебниках для спецслужб. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости.

Неспокойный Афганистан

После сентябрьского госпереворота 1979-го власть в Афганистане захватил Хафизулла Амин — диктатор, жестоко расправившийся с оппозицией. По его приказу был убит генеральный секретарь Народно-демократической партии Афганистана, глава государства Мохаммад Тараки, который подписал Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с СССР.

В стране развернулись репрессии, противников нового режима казнили без суда и следствия, бросали в тюрьмы. На советско-афганской границе активизировались группировки исламистов, военные дезертировали или переходили на сторону моджахедов. При финансировании и под контролем западных спецслужб в Афганистане стали готовить диверсионные группы для заброски в среднеазиатские республики СССР.

В Москве осознавали последствия перехода Афганистана под полный контроль Запада и решили этого не допустить. В первую очередь требовалось устранить Хафизуллу Амина, работавшего, по некоторым данным, на ЦРУ.

В октябре 1979-го Комитет госбезопасности и Министерство обороны СССР приступили к разработке секретных операций "Байкал-79" и "Шторм-333". В первой спецназ должен был ликвидировать Амина, вторая предполагала захват особо важных государственных объектов в Кабуле.

Советские военнослужащие прибыли в Афганистан под предлогом военной помощи, которую ранее запрашивал Мохаммад Тараки и от которой пока не отказывался Хафизулла Амин. Кроме того, он лично просил советское руководство выделить батальон для охраны его резиденции.

© AP Photo Хафизулла Амин. 1979 год © AP Photo Хафизулла Амин. 1979 год

Работа под прикрытием

В декабре 1979-го на аэродроме Баграм высадились около пятисот бойцов 154-го отряда специального назначения ГРУ Генштаба СССР — так называемого "мусульманского батальона". Они переоделись в афганскую форму и присоединились к местным военным.

Здесь же, в Баграме, еще с лета находились подразделения 345-го отдельного парашютно-десантного полка. Десантники под видом технических специалистов обеспечивали безопасность полетов советской транспортной авиации.

© Фото : из личного архива Анатолия Машкова Кабул, перед штурмом дворца Амина. Слева — Анатолий Машков © Фото : из личного архива Анатолия Машкова Кабул, перед штурмом дворца Амина. Слева — Анатолий Машков

Несколько спецгрупп также уже несколько месяцев работали в Кабуле — в посольстве и военными советниками. Среди них были сотрудники спецподразделения КГБ "Зенит", прошедшие особые подготовительные курсы, где учили захватывать различные объекты, особо важных персон, освобождать заложников и устраивать засады. Кроме того, в Афганистан прибыли бойцы сверхсекретного подразделения КГБ — отряда "Гром", на базе которого впоследствии создадут группу "Альфа".

Численность обоих отрядов — около пятидесяти человек. Спецназовцы проводили рекогносцировку, изучали подлежащие захвату объекты, определяли слабые места, пересчитывали охранников и анализировали их вооружение.

В середине декабря отряды "мусульманского батальона" выдвинулись в Кабул для усиления охраны резиденции главы Афганистана. Отметим, что Амин, пережив несколько покушений, приказал превратить дворец Тадж-Бек в неприступную цитадель. Здание было на возвышении, куда вела всего одна дорога: незаметно подойти было невозможно. Все подступы заминированы, стены укреплены — могли выдержать артиллерийский обстрел.

По всему периметру дворца — блокпосты с пулеметами и гранатометами, на предполагаемых направлениях атаки — вкопанные в землю танки. Общая численность охраны резиденции превышала две тысячи человек. Непосредственно в здании находилось около двухсот телохранителей Амина. Примечательно, что организовывать оборону афганским службам помогали сотрудники Девятого отдела КГБ СССР.

Падение крепости

Сигналом к началу штурма послужил подрыв правительственного узла связи в Кабуле. Тадж-Бек оказался в изоляции. Кабульский гарнизон блокировали советские десантники.

В 19:15 бойцы "мусульманского батальона" и групп КГБ приступили к ликвидации часовых. Скрытно сделать это не удалось — с блокпостов открыли огонь. На выстрелы отреагировали афганские военнослужащие, находившиеся в казармах. Штурмующим удалось нейтрализовать часть командиров гарнизона охраны — в рядах афганцев возникла неразбериха.

Для подавления огневых точек и отсечения подкрепления спецназ ГРУ подключил четыре зенитные "Шилки". Бойцы вели огонь из гранатометов по казармам, заблокировав в них несколько сотен военнослужащих.

Штурмовые группы КГБ ворвались на территорию резиденции на нескольких БТР и БМП и сразу же попали под шквальный пулеметный и автоматный огонь — у спецназовцев появились погибшие и раненые. Разделившись на несколько отрядов, проникли в здание.

Внутри штурмовые группы столкнулись с жестоким сопротивлением гвардейцев. Охранники Амина были хорошо подготовлены и отлично вооружены.

Это было первым по-настоящему боевым заданием для многих спецназовцев. Со всех сторон в них летели пули, осколки и гранаты. Кроме того, в первые минуты боя по зданию били собственные "Шилки".

"Во дворец проникли через окно. Непонятно, кто и откуда ведет огонь, — вспоминал командир одной из спецгрупп майор Михаил Романов. — Во дворце много дверей из толстого стекла, без всяких обрамлений. Увидев впереди мелькнувшие тени, бросаешь гранату, чтобы расчистить путь, но граната откатывается, как колобок, и катится тебе же под ноги. Соображаешь, что делать: пригибаться, падать на пол, прятаться в стенных нишах? По звуку определяли, где наш автомат работает, где чужой".

Тем не менее спецназу удалось подавить огонь охранников и перехватить инициативу. Началась методичная зачистка помещений. Проверяли каждую комнату. Если двери были заблокированы, их выламывали и кидали внутрь гранаты. Хафизулла Амин, по воспоминаниям участников штурма, погиб именно от взрыва гранаты, когда спецназ зачищал этаж, на котором находился его кабинет. Главная задача была выполнена.

Штурм длился всего чуть более сорока минут. Офицеры КГБ и бойцы отрядов ГРУ уничтожили практически всех телохранителей Амина. С десяток гвардейцев после гибели руководителя сложили оружие. Большую часть батальона охраны блокировали, некоторые ушли в горы. Всего в плен взяли около 1700 афганских военнослужащих.