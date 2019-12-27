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2019-12-27T08:01+0300
https://ria.ru/20191227/1562846860.html
Огненный "Шторм". Почему дворец Амина не устоял перед спецназом КГБ
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РИА Новости

Огненный "Шторм". Почему дворец Амина не устоял перед спецназом КГБ

08:00 27.12.2019 (обновлено: 08:01 27.12.2019)
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© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”Бойцы Грома ("Альфа") незадолго до штурма дворца Х. Амина. Кабул. Декабрь 1979 год
Бойцы Грома (Альфа) незадолго до штурма дворца Х. Амина. Кабул. Декабрь 1979 год
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Десятки блокпостов и огневых точек, бронетехника, пулеметы, гранатометы, вооруженные до зубов охранники и всего полсотни бойцов спецназа — ровно 40 лет назад, 27 декабря 1979-го, штурмовые группы КГБ СССР при поддержке армейских подразделений захватили неприступную резиденцию-крепость Тадж-Бек афганского лидера Хафизуллы Амина. Эту уникальную операцию подготовили в кратчайшие сроки, а теперь она — в учебниках для спецслужб. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости.

Неспокойный Афганистан

После сентябрьского госпереворота 1979-го власть в Афганистане захватил Хафизулла Амин — диктатор, жестоко расправившийся с оппозицией. По его приказу был убит генеральный секретарь Народно-демократической партии Афганистана, глава государства Мохаммад Тараки, который подписал Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с СССР.
В стране развернулись репрессии, противников нового режима казнили без суда и следствия, бросали в тюрьмы. На советско-афганской границе активизировались группировки исламистов, военные дезертировали или переходили на сторону моджахедов. При финансировании и под контролем западных спецслужб в Афганистане стали готовить диверсионные группы для заброски в среднеазиатские республики СССР.
Высадка отряда специального назначения для проведения боевой операции в районе провинции Нангархар, Афганистан
25 декабря, 08:00
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В Москве осознавали последствия перехода Афганистана под полный контроль Запада и решили этого не допустить. В первую очередь требовалось устранить Хафизуллу Амина, работавшего, по некоторым данным, на ЦРУ.
В октябре 1979-го Комитет госбезопасности и Министерство обороны СССР приступили к разработке секретных операций "Байкал-79" и "Шторм-333". В первой спецназ должен был ликвидировать Амина, вторая предполагала захват особо важных государственных объектов в Кабуле.
Советские военнослужащие прибыли в Афганистан под предлогом военной помощи, которую ранее запрашивал Мохаммад Тараки и от которой пока не отказывался Хафизулла Амин. Кроме того, он лично просил советское руководство выделить батальон для охраны его резиденции.
© AP PhotoХафизулла Амин. 1979 год
Хафизулла Амин. 1979 год
© AP Photo
Хафизулла Амин. 1979 год

Работа под прикрытием

В декабре 1979-го на аэродроме Баграм высадились около пятисот бойцов 154-го отряда специального назначения ГРУ Генштаба СССР — так называемого "мусульманского батальона". Они переоделись в афганскую форму и присоединились к местным военным.
Здесь же, в Баграме, еще с лета находились подразделения 345-го отдельного парашютно-десантного полка. Десантники под видом технических специалистов обеспечивали безопасность полетов советской транспортной авиации.
© Фото : из личного архива Анатолия МашковаКабул, перед штурмом дворца Амина. Слева — Анатолий Машков
Кабул, перед штурмом дворца Амина. На снимке слева Анатолий Машков
© Фото : из личного архива Анатолия Машкова
Кабул, перед штурмом дворца Амина. Слева — Анатолий Машков
Несколько спецгрупп также уже несколько месяцев работали в Кабуле — в посольстве и военными советниками. Среди них были сотрудники спецподразделения КГБ "Зенит", прошедшие особые подготовительные курсы, где учили захватывать различные объекты, особо важных персон, освобождать заложников и устраивать засады. Кроме того, в Афганистан прибыли бойцы сверхсекретного подразделения КГБ — отряда "Гром", на базе которого впоследствии создадут группу "Альфа".
Численность обоих отрядов — около пятидесяти человек. Спецназовцы проводили рекогносцировку, изучали подлежащие захвату объекты, определяли слабые места, пересчитывали охранников и анализировали их вооружение.
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”Бойцы "Грома" ("Альфы") перед вылетом на боевую операцию в Кабул
Бойцы Грома (Альфы) перед вылетом на боевую операцию в Кабул
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”
Бойцы "Грома" ("Альфы") перед вылетом на боевую операцию в Кабул
В середине декабря отряды "мусульманского батальона" выдвинулись в Кабул для усиления охраны резиденции главы Афганистана. Отметим, что Амин, пережив несколько покушений, приказал превратить дворец Тадж-Бек в неприступную цитадель. Здание было на возвышении, куда вела всего одна дорога: незаметно подойти было невозможно. Все подступы заминированы, стены укреплены — могли выдержать артиллерийский обстрел.
По всему периметру дворца — блокпосты с пулеметами и гранатометами, на предполагаемых направлениях атаки — вкопанные в землю танки. Общая численность охраны резиденции превышала две тысячи человек. Непосредственно в здании находилось около двухсот телохранителей Амина. Примечательно, что организовывать оборону афганским службам помогали сотрудники Девятого отдела КГБ СССР.
© РИА Новости / В. КиселевДворец Тадж-Бек (дворец Амина), разгромленный в Афганскую войну
Дворец Тадж-Бек (дворец Амина), разгромленный в афганскую войну
© РИА Новости / В. Киселев
Дворец Тадж-Бек (дворец Амина), разгромленный в Афганскую войну

Падение крепости

Сигналом к началу штурма послужил подрыв правительственного узла связи в Кабуле. Тадж-Бек оказался в изоляции. Кабульский гарнизон блокировали советские десантники.
В 19:15 бойцы "мусульманского батальона" и групп КГБ приступили к ликвидации часовых. Скрытно сделать это не удалось — с блокпостов открыли огонь. На выстрелы отреагировали афганские военнослужащие, находившиеся в казармах. Штурмующим удалось нейтрализовать часть командиров гарнизона охраны — в рядах афганцев возникла неразбериха.
Для подавления огневых точек и отсечения подкрепления спецназ ГРУ подключил четыре зенитные "Шилки". Бойцы вели огонь из гранатометов по казармам, заблокировав в них несколько сотен военнослужащих.
CC BY-SA 4.0 / Абрамов Андрей / Дворец со стороны правого крыла после штурма 27.12.1979
Дворец со стороны правого крыла после штурма 27.12.1979
CC BY-SA 4.0 / Абрамов Андрей /
Дворец со стороны правого крыла после штурма 27.12.1979
Штурмовые группы КГБ ворвались на территорию резиденции на нескольких БТР и БМП и сразу же попали под шквальный пулеметный и автоматный огонь — у спецназовцев появились погибшие и раненые. Разделившись на несколько отрядов, проникли в здание.
Внутри штурмовые группы столкнулись с жестоким сопротивлением гвардейцев. Охранники Амина были хорошо подготовлены и отлично вооружены.
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Это было первым по-настоящему боевым заданием для многих спецназовцев. Со всех сторон в них летели пули, осколки и гранаты. Кроме того, в первые минуты боя по зданию били собственные "Шилки".
"Во дворец проникли через окно. Непонятно, кто и откуда ведет огонь, — вспоминал командир одной из спецгрупп майор Михаил Романов. — Во дворце много дверей из толстого стекла, без всяких обрамлений. Увидев впереди мелькнувшие тени, бросаешь гранату, чтобы расчистить путь, но граната откатывается, как колобок, и катится тебе же под ноги. Соображаешь, что делать: пригибаться, падать на пол, прятаться в стенных нишах? По звуку определяли, где наш автомат работает, где чужой".
© РИА Новости / В. КиселевДворец Тадж-Бек (дворец Амина), разгромленный в Афганскую войну
Дворец Тадж-Бек (дворец Амина), разгромленный в афганскую войну
© РИА Новости / В. Киселев
Дворец Тадж-Бек (дворец Амина), разгромленный в Афганскую войну
Тем не менее спецназу удалось подавить огонь охранников и перехватить инициативу. Началась методичная зачистка помещений. Проверяли каждую комнату. Если двери были заблокированы, их выламывали и кидали внутрь гранаты. Хафизулла Амин, по воспоминаниям участников штурма, погиб именно от взрыва гранаты, когда спецназ зачищал этаж, на котором находился его кабинет. Главная задача была выполнена.
Штурм длился всего чуть более сорока минут. Офицеры КГБ и бойцы отрядов ГРУ уничтожили практически всех телохранителей Амина. С десяток гвардейцев после гибели руководителя сложили оружие. Большую часть батальона охраны блокировали, некоторые ушли в горы. Всего в плен взяли около 1700 афганских военнослужащих.
© РИА Новости / Андрей ГрешновБывший дворец Амина
Экскурсия по дворцам Кабула
© РИА Новости / Андрей Грешнов
Бывший дворец Амина
В ходе штурма погибли пять офицеров КГБ, ранения получили почти все. Потери "мусульманского батальона" и десантников, по разным данным, — от десяти до пятнадцати убитых. Около четырехсот сотрудников КГБ, причастных к операции, наградили орденами и медалями. Триста офицеров и солдат "мусульманского батальона" также представили к правительственным наградам.
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ГРУ РФГруппа антитеррора "Альфа"Афганская война (1979—1989)АфганистанРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Кровавая, подлая, и стыдная история.
27 декабря, 10:40
Павел Кыштымов
100003102
Достойные войны - они сделали практически невозможное!
27 декабря, 08:35
Alexey Markun
9410004
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