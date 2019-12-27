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Туризм
2019-12-27T03:19+0300
https://ria.ru/20191227/1562835007.html
К инспекторам заповедника на Камчатке вернулась лиса Фея
https://cdn23.img.ria.ru/images/156233/00/1562330042_0:115:2796:1688_1036x0_80_0_0_3565049f8d2977e05fe840e339961fc3.jpg
РИА Новости

К инспекторам заповедника на Камчатке вернулась лиса Фея

03:19 27.12.2019
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© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" / Анна ЕлисееваЛиса на кордоне "Кроноки"
Лиса на кордоне Кроноки
© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" / Анна Елисеева
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Лисица, которую назвали Тимофеевной, сокращенно Фея, вернулась в окрестности кордона "Исток" на берегу Кроноцкого озера, сообщает пресс-служба заказника.
По словам государственного инспектора Тимофея Егорова, огневка исчезла из виду ближе к концу весны, когда лед на озере растаял. Как только водоем снова замерз, она вернулась.
В начале февраля этого года имя для лисицы, поселившейся у кордона, придумывали подписчики соцсетей заповедника. На выбор читателей повлияло имя государственного инспектора, который вел наблюдения за зверем.
Лисица, зашедшая на кордон Исток на берегу Кроноцкого озера
28 января, 00:27Туризм
На Камчатке в гости к инспектору заповедника пришла лиса
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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