К инспекторам заповедника на Камчатке вернулась лиса Фея

По словам государственного инспектора Тимофея Егорова, огневка исчезла из виду ближе к концу весны, когда лед на озере растаял. Как только водоем снова замерз, она вернулась.

В начале февраля этого года имя для лисицы, поселившейся у кордона, придумывали подписчики соцсетей заповедника. На выбор читателей повлияло имя государственного инспектора, который вел наблюдения за зверем.