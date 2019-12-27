К инспекторам заповедника на Камчатке вернулась лиса Фея

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Лисица, которую назвали Тимофеевной, сокращенно Фея, вернулась в окрестности кордона "Исток" на берегу Кроноцкого озера, сообщает пресс-служба заказника.
По словам государственного инспектора Тимофея Егорова, огневка исчезла из виду ближе к концу весны, когда лед на озере растаял. Как только водоем снова замерз, она вернулась.
В начале февраля этого года имя для лисицы, поселившейся у кордона, придумывали подписчики соцсетей заповедника. На выбор читателей повлияло имя государственного инспектора, который вел наблюдения за зверем.
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