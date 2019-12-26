Вредные выбросы от автомобилей сократятся с введением двух линий МЦД

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. После введения первых двух После введения первых двух Московских центральных диаметров выбросы загрязняющих веществ от легковых автомобилей снизятся на 3% в год, после введения всех пяти МЦД - на 7%, рассказали РИА Новости в ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Московские центральные диаметры железнодорожного транспорта — один из крупнейших градостроительных проектов столицы. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

"Во всем мире набирает обороты популярность общественного транспорта, в том числе железнодорожного. Это не только удобно, но и экологично. Москва тоже идет по этому пути, и после МЦК были введены также два МЦД. По данным экспертов-экологов, с учетом выброса каждого автомобиля, выбросы загрязняющих веществ, после введения двух МЦД, снизятся на 7588 тонн в год", - рассказали в Мосэкомониторинге.

Как в свою очередь отметила руководитель "Мосэкомониторинга" Полина Захарова, это около 3% от всех выбросов легковых автомобилей в целом по Москве. "А после введения всех пяти МЦД выбросы загрязняющих веществ сократятся на 18 970 тонн в год, или на 7% от общего выброса легкового автотранспорта", - отметила Захарова.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. МЦД проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт стал доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области, улучшилась транспортная доступность более 45 районов Москвы и шести городов области.