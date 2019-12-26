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Вредные выбросы от автомобилей сократятся с введением двух линий МЦД
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РИА Новости

Вредные выбросы от автомобилей сократятся с введением двух линий МЦД

17:46 26.12.2019 (обновлено: 10:44 27.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции Курская
Поезд Московского центрального диаметра на станции Курская
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра на станции Курская. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. После введения первых двух Московских центральных диаметров выбросы загрязняющих веществ от легковых автомобилей снизятся на 3% в год, после введения всех пяти МЦД - на 7%, рассказали РИА Новости в ГПБУ "Мосэкомониторинг".
Московские центральные диаметры железнодорожного транспорта — один из крупнейших градостроительных проектов столицы. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.
"Во всем мире набирает обороты популярность общественного транспорта, в том числе железнодорожного. Это не только удобно, но и экологично. Москва тоже идет по этому пути, и после МЦК были введены также два МЦД. По данным экспертов-экологов, с учетом выброса каждого автомобиля, выбросы загрязняющих веществ, после введения двух МЦД, снизятся на 7588 тонн в год", - рассказали в Мосэкомониторинге.
Как в свою очередь отметила руководитель "Мосэкомониторинга" Полина Захарова, это около 3% от всех выбросов легковых автомобилей в целом по Москве. "А после введения всех пяти МЦД выбросы загрязняющих веществ сократятся на 18 970 тонн в год, или на 7% от общего выброса легкового автотранспорта", - отметила Захарова.
Запуск первого Московского центрального диаметра
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Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. МЦД проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.
С запуском первых двух диаметров общественный транспорт стал доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области, улучшилась транспортная доступность более 45 районов Москвы и шести городов области.
Всего к 2025 году планируется создать пять линий, связывающих города Подмосковья беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.
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Московские центральные диаметры (МЦД)МоскваОбщество
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