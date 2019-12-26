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2019-12-26T23:56+0300
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ЧП с главой района под Воронежем займется центральный аппарат СК
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РИА Новости

ЧП с главой района под Воронежем займется центральный аппарат СК

23:56 26.12.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова передано в центральный аппарат СК России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина данное уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК России", - заявила Петренко.
Глава Рамонского района Николай Фролов
Вчера, 17:50
Очевидец рассказала о взрыве автомобиля главы района под Воронежем
Взрыв автомобиля главы администрации Рамонского района Николая Фролова произошел около 9.00 мск четверга. В момент случившегося чиновник в машине был один, его госпитализировали в местную больницу, прооперировали и отправили в областную клиническую больницу. В настоящий момент Фролов находится в отделении реанимации, угрозы его жизни нет. СК возбудил дело о покушении на убийство.
Официальный канал пресс-службы СК РФ на Youtube разместил видео с места покушения. На нем показано, как машину, стоящую во дворе жилых домов, осматривают работники полиции и Следственного комитета. Серьезных повреждений на автомобиле не видно.
Фролов занимает должность главы администрации Рамонского района с февраля 2018 года.
Кадры с места покушения на главу Рамонского района Николая Фролова
Вчера, 16:31
СК опубликовал видео с места покушения на воронежского чиновника
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФАлександр БастрыкинРамонский районВоронежская областьПроисшествия
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