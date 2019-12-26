ЧП с главой района под Воронежем займется центральный аппарат СК

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова передано в центральный аппарат СК России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина данное уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК России", - заявила Петренко.
Взрыв автомобиля главы администрации Рамонского района Николая Фролова произошел около 9.00 мск четверга. В момент случившегося чиновник в машине был один, его госпитализировали в местную больницу, прооперировали и отправили в областную клиническую больницу. В настоящий момент Фролов находится в отделении реанимации, угрозы его жизни нет. СК возбудил дело о покушении на убийство.
Официальный канал пресс-службы СК РФ на Youtube разместил видео с места покушения. На нем показано, как машину, стоящую во дворе жилых домов, осматривают работники полиции и Следственного комитета. Серьезных повреждений на автомобиле не видно.
Фролов занимает должность главы администрации Рамонского района с февраля 2018 года.