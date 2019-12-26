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Ливия запросила военную поддержку у Турции
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РИА Новости

Ливия запросила военную поддержку у Турции

23:44 26.12.2019 (обновлено: 01:49 27.12.2019)
13421
© AFP 2019 / MAHMUD TURKIAДемонстрация в поддержку признанного ООН Правительства национального согласия в Триполи
Демонстрация в поддержку признанного ООН Правительства национального согласия в Триполи
© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов подтвердил РИА Новости, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.

"Офис ПНС подтвердил, что официально запросил у турецких властей военную поддержку — воздушную, морскую, наземную", — сказал Деньгов.

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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в Триполи сообщило, что ПНС Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил властей на востоке страны. Ранее в четверг президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что намерен в январе представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии.
Сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле этого года, но каких-либо серьезных успехов Ливийской национальной армии достичь не удалось — каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Лев ДеньговПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарЛивияТурцияВ мире
Популярные комментарии
Наши действия? Я так понимаю,что Хафтар нам ближе, но признанным является не его правительство? Надо ему как-то негласно помочь, уж не знаю, оружием ли,боеприпасами, пусть побольше турок положит, а то ведь чересчур обнаглеют там, на БВ.
27 декабря, 00:00
Von Stirliz
14100010
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