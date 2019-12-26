В Абакане загорелся торговый комплекс

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Торговый павильон в Абакане загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России.
"В 1.22 (21.22 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, улица Хлебная 30 "Щ", торговый двухэтажный павильон. В 1.29 (21.29 мск) прибыли на место, загорание кровли по периметру", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба ведомства, тушение проводится по третьему номеру сложности.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работают более 60 человек и 20 единиц техники.
К ликвидации пожара привлечено более 70 человек личного состава, 20 единиц техники и пожарный поезд.
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