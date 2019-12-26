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ПНС Ливии запросило военную помощь у Турции, сообщили СМИ
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РИА Новости

ПНС Ливии запросило военную помощь у Турции, сообщили СМИ

23:20 26.12.2019 (обновлено: 23:27 26.12.2019)
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© AP Photo / Manu BraboВид на город Сирт, Ливия
Вид на город Сирт, Ливия
© AP Photo / Manu Brabo
КАИР, 26 дек - РИА Новости. Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в ливийской столице.
По данным собеседника телеканала в "правительственных кругах" в Триполи, ПНС запросило поддержку от Турции "на суше, море и в воздухе".
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Согласно источникам телеканала "Аль-Арабия", правительство, возглавляемое Файезом Сарраджем, также запросило от Анкары комплексы ПВО.
Двенадцатого декабря сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле этого года, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось - каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
Ранее в четверг президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен в январе представить в парламент страны запрос на использование турецких Вооруженных сил в Ливии.
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