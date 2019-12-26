ПНС Ливии запросило военную помощь у Турции, сообщили СМИ

Двенадцатого декабря сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле этого года, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось - каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.