Оппозиция внесла поправки к закону о церквях в Черногории

БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Оппозиционный Демократический фронт (ДФ) Черногории внес поправки к спорному законопроекту о религиозных объединениях, вызвавшему противодействие крупнейшего из них – Митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ).

В четверг Скупщина (парламент) Черногории рассматривает закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Архиереи СПЦ в Черногории призвали верующих держаться с достоинством, не поддаваться на провокации и не участвовать в уличных беспорядках и конфликтах. По инициативе оппозиционного Демократического фронта премьер Душко Маркович провел встречу с митрополитом Амфилохием.

"Мы внесли на рассмотрение поправки от митрополии Черногорско-Приморской СПЦ, они являются решением проблемы. Это вопрос компромисса и последнее предложение, хотя оно мне и не нравится, и я считаю его слишком мягким", - заявил один из лидеров ДФ Андрия Мандич . Трансляцию вела пресс-служба заксобрания.

Оппозиционный лидер отметил, что начатые днем сторонниками ДФ блокады нескольких дорог на севере Черногории, транспортного кольца на въезде в город Будва и трассы в пригороде Герцег-Нови – Зеленике будут продолжены.

"Ваши 2 тысячи полицейских не остановят этого в Черногории. Если не отступитесь, произойдет катастрофа", - Пригрозил Мандич премьеру в парламенте.

Маркович на это ответил, что пикеты на трассах мешают гражданам попасть в больницы и "забрать детей из детсадов".

Инициаторам законопроекта является правящая Демократическая партия социалистов (ДПС).