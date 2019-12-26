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Религия и мировоззрение
2019-12-26T23:14+0300
https://ria.ru/20191226/1562910996.html
Оппозиция внесла поправки к закону о церквях в Черногории
https://cdn24.img.ria.ru/images/156275/68/1562756856_0:142:3072:1869_1036x0_80_0_0_107848d8f39d44552444a91f55a281b9.jpg
РИА Новости

Оппозиция внесла поправки к закону о церквях в Черногории

23:14 26.12.2019
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CC BY 2.0 / cat_collector / Serbian Orthodox church of St. NicholasЦерковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
CC BY 2.0 / cat_collector / Serbian Orthodox church of St. Nicholas
БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Оппозиционный Демократический фронт (ДФ) Черногории внес поправки к спорному законопроекту о религиозных объединениях, вызвавшему противодействие крупнейшего из них – Митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ).
В четверг Скупщина (парламент) Черногории рассматривает закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Архиереи СПЦ в Черногории призвали верующих держаться с достоинством, не поддаваться на провокации и не участвовать в уличных беспорядках и конфликтах. По инициативе оппозиционного Демократического фронта премьер Душко Маркович провел встречу с митрополитом Амфилохием.
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"Мы внесли на рассмотрение поправки от митрополии Черногорско-Приморской СПЦ, они являются решением проблемы. Это вопрос компромисса и последнее предложение, хотя оно мне и не нравится, и я считаю его слишком мягким", - заявил один из лидеров ДФ Андрия Мандич. Трансляцию вела пресс-служба заксобрания.
Оппозиционный лидер отметил, что начатые днем сторонниками ДФ блокады нескольких дорог на севере Черногории, транспортного кольца на въезде в город Будва и трассы в пригороде Герцег-Нови – Зеленике будут продолжены.
"Ваши 2 тысячи полицейских не остановят этого в Черногории. Если не отступитесь, произойдет катастрофа", - Пригрозил Мандич премьеру в парламенте.
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Маркович на это ответил, что пикеты на трассах мешают гражданам попасть в больницы и "забрать детей из детсадов".
Инициаторам законопроекта является правящая Демократическая партия социалистов (ДПС).
В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Протестующие против закона призывают подписать договор с СПЦ, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
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Религия и мировоззрениеДушко МарковичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногориярелигияВ мире
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