"Автодор" уточняет обстоятельства ДТП с автобусом в Липецкой области

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Автодор" уточняет обстоятельства ДТП с опрокинувшемся автобусом в Липецкой области, сообщает госкомпания.
Ранее в четверг на 356-м километре трассы М-4 "Дон" неподалеку от населенного пункта Ярлукино Становлянского района Липецкой области перевернулся автобус Москва – Тбилиси. В салоне автобуса находились 17 пассажиров, включая ребенка, и два водителя. Погибли два человека, девять пострадали. Все погибшие и пострадавшие - граждане Грузии. По одной из версий СК РФ, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица.
"Заказной автобус, который направлялся из Москвы в Тбилиси, съехал в кювет и перевернулся... Обстоятельства ДТП уточняются", - говорится в сообщении компании.
На момент аварии, по данным метеостанций, температура воздуха была минус 2 градуса, отмечает "Автодор". Также госкомпания добавляет, что дорога была сухой, чистой и обработанной, претензий к состоянию дорожного полотна не поступало.