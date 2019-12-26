"Автодор" уточняет обстоятельства ДТП с автобусом в Липецкой области

Ранее в четверг на 356-м километре трассы М-4 "Дон" неподалеку от населенного пункта Ярлукино Становлянского района Липецкой области перевернулся автобус Москва – Тбилиси. В салоне автобуса находились 17 пассажиров, включая ребенка, и два водителя. Погибли два человека, девять пострадали. Все погибшие и пострадавшие - граждане Грузии. По одной из версий СК РФ, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица.