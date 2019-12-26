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"Автодор" уточняет обстоятельства ДТП с автобусом в Липецкой области
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РИА Новости

"Автодор" уточняет обстоятельства ДТП с автобусом в Липецкой области

23:35 26.12.2019 (обновлено: 23:42 26.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Липецкой областиДТП в Становлянском районе Липецкой области
ДТП в Становлянском районе Липецкой области
© Фото : ГУ МЧС России по Липецкой области
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Автодор" уточняет обстоятельства ДТП с опрокинувшемся автобусом в Липецкой области, сообщает госкомпания.
Ранее в четверг на 356-м километре трассы М-4 "Дон" неподалеку от населенного пункта Ярлукино Становлянского района Липецкой области перевернулся автобус Москва – Тбилиси. В салоне автобуса находились 17 пассажиров, включая ребенка, и два водителя. Погибли два человека, девять пострадали. Все погибшие и пострадавшие - граждане Грузии. По одной из версий СК РФ, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица.
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"Заказной автобус, который направлялся из Москвы в Тбилиси, съехал в кювет и перевернулся... Обстоятельства ДТП уточняются", - говорится в сообщении компании.
На момент аварии, по данным метеостанций, температура воздуха была минус 2 градуса, отмечает "Автодор". Также госкомпания добавляет, что дорога была сухой, чистой и обработанной, претензий к состоянию дорожного полотна не поступало.
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АвтодорСледственный комитет РФЛипецкая областьРоссияГрузияПроисшествия
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