После ДТП с автобусом в Липецкой области завели уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту опрокидывания на скользкой трассе в Становлянском районе Полиция возбудила уголовное дело по факту опрокидывания на скользкой трассе в Становлянском районе Липецкой области автобуса Москва - Тбилиси, в результате чего погибли два гражданина Грузии, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления МВД по региону.

ДТП, по данным главного управления МЧС по региону, произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек, в том числе два водителя и один ребенок. Два человека погибли, восемь, среди них ребенок, пострадали. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости о девяти пострадавших.

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"Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть пятая. В настоящий момент принимается решение об избрании меры пресечения в отношении водителей", - сказал собеседник агентства.

Санкция статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщало следственное управление СК РФ по региону, водитель рейсового автобуса "Москва-Тбилиси" не справился с управлением. По одной из версий следствия, причиной аварии "могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица".