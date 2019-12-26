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После ДТП с автобусом в Липецкой области завели уголовное дело
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РИА Новости

После ДТП с автобусом в Липецкой области завели уголовное дело

23:06 26.12.2019 (обновлено: 23:10 26.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Липецкой областиДТП в Становлянском районе Липецкой области
ДТП в Становлянском районе Липецкой области
© Фото : ГУ МЧС России по Липецкой области
ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту опрокидывания на скользкой трассе в Становлянском районе Липецкой области автобуса Москва - Тбилиси, в результате чего погибли два гражданина Грузии, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления МВД по региону.
ДТП, по данным главного управления МЧС по региону, произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек, в том числе два водителя и один ребенок. Два человека погибли, восемь, среди них ребенок, пострадали. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости о девяти пострадавших.
"Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть пятая. В настоящий момент принимается решение об избрании меры пресечения в отношении водителей", - сказал собеседник агентства.
Санкция статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" предусматривает до семи лет лишения свободы.
Как ранее сообщало следственное управление СК РФ по региону, водитель рейсового автобуса "Москва-Тбилиси" не справился с управлением. По одной из версий следствия, причиной аварии "могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица".
По предварительным данным администрации области, погибшие - мужчины 1961 и 1969 годов рождения.
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РоссияЛипецкая областьГрузияПроисшествия
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