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Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
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РИА Новости

Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

22:54 26.12.2019 (обновлено: 02:33 27.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин поздравляет россиян с наступающим Новым годом
Владимир Путин поздравляет россиян с наступающим Новым годом
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин поздравляет россиян с наступающим Новым годом. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
Представитель Кремля напомнил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России.
"Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год", — сказал Песков.
По его словам, президент предпочитает отмечать праздник вместе с родными и друзьями, когда позволяет график. Песков добавил, что Путин встречает Новый год скромно.
"И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", — заключил он.
Президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков
8 сентября, 15:33
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Абсолютно не интересно, как и где он встречает НГ.
27 декабря, 00:46
Blade 1
1100104
При его деньгах можно всю жизнь Новый год справлять
27 декабря, 00:27
rrinat-2010.vahitov
520106
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