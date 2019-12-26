Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала " Россия 1 ", как глава государства любит встречать Новый год. резидентарассказал в эфире телеканала "", как глава государства любит встречать Новый год.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России.

"Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год", — сказал Песков.

По его словам, президент предпочитает отмечать праздник вместе с родными и друзьями, когда позволяет график. Песков добавил, что Путин встречает Новый год скромно.