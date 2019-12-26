В Крыму прокомментировали заявление США о запуске поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что осуждение США запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.

Ранее на странице посольства США на Украине в Twitter появилось заявление с осуждением запуска Россией железнодорожного сообщения с Крымом. В посольстве расценили это как шаг со стороны России, который "демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект. Примечательно, что мост был построен даже в условиях санкций, которыми западные страны так стремились сдержать развитие России", - сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, для крымчан железнодорожное сообщение - это знаковое событие.

"Крымский мост - это гордость России. Я, кстати, и сам собираюсь новогоднюю ночь встретить в поезде на Крымском мосту, и горжусь этим", - подчеркнул Молохов.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года.