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В Крыму прокомментировали заявление США о запуске поездов
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РИА Новости

В Крыму прокомментировали заявление США о запуске поездов

22:34 26.12.2019 (обновлено: 02:11 27.12.2019)
26239
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрибытие пассажирского поезда "Москва – Симферополь"
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что осуждение США запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
Ранее на странице посольства США на Украине в Twitter появилось заявление с осуждением запуска Россией железнодорожного сообщения с Крымом. В посольстве расценили это как шаг со стороны России, который "демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины".
"Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект. Примечательно, что мост был построен даже в условиях санкций, которыми западные страны так стремились сдержать развитие России", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, для крымчан железнодорожное сообщение - это знаковое событие.
"Крымский мост - это гордость России. Я, кстати, и сам собираюсь новогоднюю ночь встретить в поезде на Крымском мосту, и горжусь этим", - подчеркнул Молохов.
Крымский мост
Вчера, 15:04
Крымский мост передали на баланс КЖД
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Симферополь
25 декабря, 21:20
"Это драйв!" Грэм Филлипс восхитился проездом по Крымскому мосту
233102125
Обсудить 18
Крымский мостРеспублика КрымВладимир ПутинСШАВ мире
Популярные комментарии
Русофобы пусть идут..лесом! А всех Россиян поздравляю с полным открытием всемирного Шедевра - Крымского Моста! Это произведение!
26 декабря, 22:37
Северный зверек Русофобам
8810006
Не завистью, а подлостью!
26 декабря, 23:24
Von Stirliz
5210003
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