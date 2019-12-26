Постановки и игра Волчек вошли в историю искусства, заявил Володин

"Приношу соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам Галины Борисовны Волчек. Галина Борисовна была талантливым режиссером и замечательным педагогом. Она пользовалась заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за рубежом. Ее постановки и игра на сцене театра "Современник" вошли в историю искусства", - цитирует слова Володина пресс-служба ГД.