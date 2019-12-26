Постановки и игра Волчек вошли в историю искусства, заявил Володин

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Народной артистки СССР Галины Волчек, сказав, что ее постановки и игра на сцене театра "Современник" вошли в историю искусства.
Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни.
Вчера, 20:05Биография Галины Волчек
"Приношу соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам Галины Борисовны Волчек. Галина Борисовна была талантливым режиссером и замечательным педагогом. Она пользовалась заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за рубежом. Ее постановки и игра на сцене театра "Современник" вошли в историю искусства", - цитирует слова Володина пресс-служба ГД.
Спикер Госдумы отметил, что Волчек отличалась высокой работоспособностью и энергичностью и внесла значительный вклад в сохранение традиций отечественного театра за свою многолетнюю деятельность.