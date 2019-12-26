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Культура
2019-12-26T22:21+0300
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Постановки и игра Волчек вошли в историю искусства, заявил Володин
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РИА Новости

Постановки и игра Волчек вошли в историю искусства, заявил Володин

22:21 26.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Народной артистки СССР Галины Волчек, сказав, что ее постановки и игра на сцене театра "Современник" вошли в историю искусства.
Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни.
Художественный руководитель театра Современник Галина Волчек
Вчера, 20:05
Биография Галины Волчек
"Приношу соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам Галины Борисовны Волчек. Галина Борисовна была талантливым режиссером и замечательным педагогом. Она пользовалась заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за рубежом. Ее постановки и игра на сцене театра "Современник" вошли в историю искусства", - цитирует слова Володина пресс-служба ГД.
Спикер Госдумы отметил, что Волчек отличалась высокой работоспособностью и энергичностью и внесла значительный вклад в сохранение традиций отечественного театра за свою многолетнюю деятельность.
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КультураУмерла Галина ВолчекГалина ВолчекСовременник (театр)Госдума РФВячеслав ВолодинМоскваРоссия
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