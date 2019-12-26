Галина Волчек посвятила свою жизнь сцене, заявил Мединский

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Худрук "Современника" Худрук "Современника" Галина Волчек прожила насыщенную жизнь, всецело посвятив ее сцене, она блестяще владела тонкостями ремесла, считает министр культуры РФ Владимир Мединский

Ранее в театре "Современник" сообщили РИА Новости, что народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в больнице в Москве. Волчек несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, вчера появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.

"Российская культура понесла невосполнимую утрату — от нас ушла Галина Борисовна Волчек. Наделённая огромным, неординарным талантом, она прожила яркую и насыщенную жизнь, всецело посвятив её сцене. Галина Борисовна принадлежала к той плеяде мастеров, которые блестяще владеют тонкостями ремесла, бережно хранят традиции русской классической школы, а вместе с тем находятся в непрерывном поиске новых форм", — говорится в телеграмме министра.

Он отметил, что роли Волчек покорили миллионы зрителей поразительной искренностью и обаянием, а работы на сцене "Современника", которому она отдала больше шести десятилетий, неизменно становились громким событием в театральной жизни столицы.

"Как режиссёр, она обладала редким даром создавать уникальные актёрские ансамбли, вести в своих постановках диалог со зрителем об актуальных, созвучных с эпохой проблемах. Галина Борисовна оставила после себя не только богатое творческое наследие, но и множество учеников, которые, я уверен, с достоинством продолжат её дело и будут служить искусству так же преданно, как это делала она", — подчеркнул министр.