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Культура
2019-12-26T22:22+0300
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Галина Волчек посвятила свою жизнь сцене, заявил Мединский
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РИА Новости

Галина Волчек посвятила свою жизнь сцене, заявил Мединский

22:22 26.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Худрук "Современника" Галина Волчек прожила насыщенную жизнь, всецело посвятив ее сцене, она блестяще владела тонкостями ремесла, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
Ранее в театре "Современник" сообщили РИА Новости, что народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в больнице в Москве. Волчек несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, вчера появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
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"Российская культура понесла невосполнимую утрату — от нас ушла Галина Борисовна Волчек. Наделённая огромным, неординарным талантом, она прожила яркую и насыщенную жизнь, всецело посвятив её сцене. Галина Борисовна принадлежала к той плеяде мастеров, которые блестяще владеют тонкостями ремесла, бережно хранят традиции русской классической школы, а вместе с тем находятся в непрерывном поиске новых форм", — говорится в телеграмме министра.
Он отметил, что роли Волчек покорили миллионы зрителей поразительной искренностью и обаянием, а работы на сцене "Современника", которому она отдала больше шести десятилетий, неизменно становились громким событием в театральной жизни столицы.
"Как режиссёр, она обладала редким даром создавать уникальные актёрские ансамбли, вести в своих постановках диалог со зрителем об актуальных, созвучных с эпохой проблемах. Галина Борисовна оставила после себя не только богатое творческое наследие, но и множество учеников, которые, я уверен, с достоинством продолжат её дело и будут служить искусству так же преданно, как это делала она", — подчеркнул министр.
Мединский выразил соболезнования родным и коллегам Волчек.
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
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