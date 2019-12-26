Галина Волчек была замужем за искусством, заявил Никас Сафронов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Галина Волчек была замужем за искусством, ее постановки смотрели с огромным уважением и восхищением, сказал РИА Новости художник Никас Сафронов.
Ранее в театре "Современник" сообщили РИА Новости, что народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в больнице в Москве. Волчек несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, вчера появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.
"Галина Борисовна — это история российского кино и театра, ее вклад сравним со вкладом Георгия Товстоногова, Анатолия Эфроса, недавно покинувшего нас Марка Захарова, а в кино она ближе к Фаине Раневской. Невероятная женщина. Ее работы смотрели с огромным уважением и восхищением в 1990-х годах — это и "Три сестры", и "Вишневый сад". У нее были авангардные спектакли, востребованные, на них стояла очередь. Она, конечно, была замужем за искусством, посвятила себя театру", — сказал Сафронов.
Он рассказал, что познакомился с Галиной Волчек через Валентина Гафта в начале 1990-х годов. По словам Сафронова, любые, даже маленькие роли, которые исполняла Волчек, были узнаваемыми и значительными, ее присутствие делало фильмы более наполненными и уникальными. Художник подчеркнул, что она очень трепетно относилась к своим артистам.