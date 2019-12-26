Галина Волчек была замужем за искусством, заявил Никас Сафронов

"Галина Борисовна — это история российского кино и театра, ее вклад сравним со вкладом Георгия Товстоногова, Анатолия Эфроса, недавно покинувшего нас Марка Захарова, а в кино она ближе к Фаине Раневской. Невероятная женщина. Ее работы смотрели с огромным уважением и восхищением в 1990-х годах — это и "Три сестры", и "Вишневый сад". У нее были авангардные спектакли, востребованные, на них стояла очередь. Она, конечно, была замужем за искусством, посвятила себя театру", — сказал Сафронов.