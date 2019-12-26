Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия и Турция провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Гариб – Тахтик – Тахтани в провинции Алеппо. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России", - говорится в сообщении.
Кроме того, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камышлы – электростанция Мабрук, Камышлы – Сагир-Фаукани, Айн-Иса – Байтман в провинции Хасеке, Аджами – Бёгекли, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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