Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T21:54+0300
https://ria.ru/20191226/1562909415.html
Ушла из жизни народная артистка Галина Борисовна Волчек
https://cdn24.img.ria.ru/images/156290/90/1562909009_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_fbbe8da47cc66928c1537546d2a92599.jpg
РИА Новости
Ушла из жизни народная артистка Галина Борисовна Волчек
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни. 24 декабря она была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу. По предварительной версии врачей, Волчек скончалась от отека головного мозга и отека легких.
2019-12-26T21:54+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=64948483&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/156290/90/1562909009_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_aa15099ed6a470e540971fceb87f8853.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156290/90/1562909009_0:0:481:360_1200x0_80_0_0_77b8a64e60a53638c9b844cc45ae1c0b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156290/90/1562909009_55:0:415:360_1200x0_80_0_0_e156dab66ee4526a375651831fb4dc05.jpg
PT0M59S

Ушла из жизни народная артистка Галина Борисовна Волчек

21:54 26.12.2019
478
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни. 24 декабря она была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу. По предварительной версии врачей, Волчек скончалась от отека головного мозга и отека легких.
В творческом багаже актрисы и режиссера более тридцати спектаклей как по произведениям русской и мировой классики, так и современных отечественных и зарубежных авторов.
Галина Борисовна открыла для советской и российской сцены имена и произведения драматургов, ставших известными всей стране после дебюта в "Современнике". В кино она снималась с 1957 года, ее фильмография насчитывает более двух десятков картин.
За свои заслуги, неоценимый вклад в культуру Волчек награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, премией президента РФ, режиссер является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", а также лауреатом профессиональных премий "Золотая маска", "Звезда театрала", премии имени Товстоногова.
000000
Обсудить 0
Галина ВолчекВидео
Рекомендуем
Кадры с места ДТП с автобусом под Липецком
Появилось видео с места ДТП с автобусом Москва — Тбилиси
Кадры задержания пассажирки, напавшей на женщину в московском метро
Опубликовано видео задержания женщины с ножом в московском метро
ДТП в Становлянском районе Липецкой области
Следователи назвали возможную причину ДТП с автобусом под Липецком
Города мира. Лондон
Российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
Пилот севшего в поле A321 рассказал, как изменилась его жизнь
Художественный руководитель московского театра Современник, режиссёр-постановщик Галина Волчек
Умерла Галина Волчек
Художественный руководитель театра Современник Галина Волчек
Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Галины Волчек
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области исполнит три детские новогодние мечты
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
Худрук "Современника" Галина Волчек скончалась в Москве
Владимир Путин поздравляет россиян с наступающим Новым годом
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Это настоящая травля: Захарова выступила в защиту Sputnik Эстония
"Это настоящая травля": Захарова выступила в защиту Sputnik Эстония
Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
Экс-полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Борис Титов: приватизировать нужно не сверху, а снизу
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь
В Крыму прокомментировали заявление США о запуске поездов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55Едва не замерзший на Колыме велопутешественник вновь поехал в Иркутск
03:46Эксперты рассказали, что стало событием года для кадровиков
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
Лента новостейМолния