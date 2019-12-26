2019-12-26T21:54+0300
2019-12-26T21:54+0300
https://ria.ru/20191226/1562909415.html
Ушла из жизни народная артистка Галина Борисовна Волчек
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РИА Новости
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РИА Новости
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Ушла из жизни народная артистка Галина Борисовна Волчек
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни.
24 декабря она была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу.
По предварительной версии врачей, Волчек скончалась от отека головного мозга и отека легких.
2019-12-26T21:54+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=64948483&type=mp4
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Ушла из жизни народная артистка Галина Борисовна Волчек
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни.
24 декабря она была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу.
По предварительной версии врачей, Волчек скончалась от отека головного мозга и отека легких.
В творческом багаже актрисы и режиссера более тридцати спектаклей как по произведениям русской и мировой классики, так и современных отечественных и зарубежных авторов.
Галина Борисовна открыла для советской и российской сцены имена и произведения драматургов, ставших известными всей стране после дебюта в "Современнике". В кино она снималась с 1957 года, ее фильмография насчитывает более двух десятков картин.
За свои заслуги, неоценимый вклад в культуру Волчек награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, премией президента РФ, режиссер является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", а также лауреатом профессиональных премий "Золотая маска", "Звезда театрала", премии имени Товстоногова.