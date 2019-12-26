Ушла из жизни народная артистка Галина Борисовна Волчек

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни. 24 декабря она была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу. По предварительной версии врачей, Волчек скончалась от отека головного мозга и отека легких.

В творческом багаже актрисы и режиссера более тридцати спектаклей как по произведениям русской и мировой классики, так и современных отечественных и зарубежных авторов.

Галина Борисовна открыла для советской и российской сцены имена и произведения драматургов, ставших известными всей стране после дебюта в "Современнике". В кино она снималась с 1957 года, ее фильмография насчитывает более двух десятков картин.