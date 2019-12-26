Следователи назвали возможную причину ДТП с автобусом под Липецком

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Следователи начали проверку после ДТП на трассе в Становлянском районе Липецкой области автобуса Москва - Тбилиси, в результате которого погибли два человека, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
ДТП, по данным главного управления МЧС по региону, произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек, все они - граждане Грузии. Два человека погибли, девять, среди них ребенок, пострадали.
"Следственными органами СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту гибели двух пассажиров рейсового автобуса "Москва - Тбилиси", опрокинувшегося на 356 км трассы М4 "Дон", - говорится в сообщении.
По данным следствия, водитель рейсового автобуса Москва - Тбилиси не справился с управлением. По одной из версий, причиной аварии "могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица".
"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СКР, проводится осмотр, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также организация, оказывающая услуги по перевозке, и их безопасность", - информирует следствие.
По предварительным данным администрации области, погибшие - мужчины 1961 и 1969 годов рождения.